Sözün eyleme dönüşme vakti - İspanya: AB, İsrail’e acil baskı yapsın

GAZZE’DEKİ “SOYKIRIM” KARŞISINDAKİ NET TAVRIYLA DÜNYAYA ÖRNEK OLAN İSPANYA, AVRUPA BİRLİĞİNE (AB) İSRAİL'E KARŞI ACİL BASKI UYGULANMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU.

DİPLOMATİK BASKILAR YOĞUNLAŞMALI - İSPANYA DÜNYANIN VİCDANI OLDU

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Brüksel’de düzenlenen AB Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

İspanyol Bakan, “Şu anda Gazze’yi uçsuz bucaksız bir mezarlığa çevirmeyi amaçlayan, hiçbir mantıklı yanı olmayan bir askerî harekatın içindeyiz. İsrail’in insani yardımların girişini engellemek için kasıtlı bir eylemi var” dedi. “Eyleme geçme zamanı geldi ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi masasının harekete geçmesi gerektiğini söyleyeceğim.” diyen Albares, “İsrail’e karşı tüm diplomatik baskılarımızı devreye sokarak savaşı sonlandırmak ve insanî yardımların engelsiz bir şekilde ulaşmasını sağlamak için elimizdeki tüm araçları kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Ablukayı kırmak için harekete geçilmeli

İspanya’nın pozisyonunun çok net olduğunu, hem AB hem de Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde girişimlerde bulunduğunu aktaran Albares, “Sözün eyleme dönüşme vakti geldi. İsrail’in Gazze’ye yönelik savaşını durdurmak ve ablukayı kırmak için harekete geçilmesi gerekiyor. Yaşananlara bir dakika daha tahammülümüz yok. Gazze’de olup biteni anlatacak kelimeyi artık sözlükte bulamıyorum” diye konuştu.

Spor yarışmalarından men edilsin

İspanya’da Hükümet Sözcüsü ve Eğitim ve Spor Bakanı Pilar Alegria, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın, Ukrayna’yı işgalinin ardından uluslararası spor müsabakalarından men edildiğini hatırlatarak, bunun İsrail için de geçerli olması gerektiğini belirtti. “Çifte standart” uygulanmamasını isteyen Alegria, İspanya hükümetinin, diğer AB üyesi ülkelerle bu konuyu tartışmaya açık olduğunu bildirdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Rusya’nın olduğu gibi İsrail’in de Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmasına izin verilmemesi gerektiğini savunmuştu.