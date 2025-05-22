Süreç için Meclis'te özel komisyon kurulacak

Terör örgütü PKK’nın fesih kararı sonrası Meclis’te geniş tabanlı bir mutabakatla özel komisyon kurulması gündeme geldi. Ancak komisyonun yapısı, yetkileri ve temsil adaleti konusunda partiler arasında farklı görüşler öne çıkıyor.

Sürecin yegâne adresi Meclis

DEM heyeti SP ve DEVA partisi ile görüştü

Cumhur ittifakı sus-pus olmuş

Terör örgütü PKK’nın 12 Mayıs’ta duyurduğu fesih kararından sonra, sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceği konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin komisyon kurulması çağrısı üzerine, siyasîler hem TBMM kulislerinde hem de basına yaptıkları açıklamalarla görüşlerini ifade etmeye başladı.

Meclis İçtüzüğü’ne göre, komisyonun hangi yöntemle kurulacağı; çalışma kapsamını, katılımcıları, çalışma süresini ve yasal yönden bağlayıcılığı doğrudan belirleyeceği için en uygun yöntemin, araştırma veya ihtisas komisyonu oluşturulması yerine TBMM Başkanlığının kararıyla kurulması olduğu görüşü ağırlık kazanıyor.

Takvim henüz net değil

İktidar cephesinde Bahçeli’nin önerisine temkinli bir yaklaşım söz konusu. AKP’li yetkililer, silâh bırakma sürecinin tamamen sonuçlanmasının ardından komisyonun kurulmasının daha uygun olacağı kanaatinde. Komisyon için yaz tatili öncesi bir hazırlık süreci öngörülüyor, ancak kesin takvim henüz netleşmiş değil. Siyasî partilerin büyük çoğunluğu komisyonda yer almayı olumlu karşılarken, İYİ Parti’nin sürece mesafeli durduğu gözlemleniyor. Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre, İYİ Parti’nin “Millî Birlik ve Dayanışma Komisyonu” önerisine destek vermesi beklenmiyor.

Ankara - Anka