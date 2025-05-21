Eğitim ve imkânlar eşit değil

Gençler sadece geçim derdiyle değil, görünmezlikle de mücadele ediyor. Gelir uçurumu, fırsat adaletsizliği ve liyakatsizlik, ümitleri tüketen bir sisteme dönüşüyor.

Gelir dağılımındaki eşitsizlik, eğitime ve istihdama da yansıyor. Gençler, eşit başlangıç hayalini kaybediyor. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, 19 Mayıs dolayısıyla Türkiye’de gençlerin ekonomik durumuna ilişkin bir video yayınladı. Rızvanoğlu, gelirin ve fırsatların küçük bir azınlığa aktarıldığını, gençlerin ise emekleriyle değil torpille değerlendirildiğini ileri sürdü. Ülkedeki düzeni “Açlık Oyunu Ekonomisi” olarak tanımlayan Rızvanoğlu, çözümün Cumhuriyet’in eşit fırsat ilkesine geri dönmekten geçtiğini ifade etti. Rızvanoğlu “Türkiye’de, artık eğitim eşit değil, erişim eşit değil, imkânlar eşit değil” dedi.

Torpilin yoksa görünmez oluyorsun

Rızvanoğlu gelir eşitsizliği sistemin en çok kaybedeninin gençler olduğunu ifade ederek, “Ama en çok kim kaybediyor biliyor musunuz? Gençlerimiz! TÜİK’e göre, 15-24 yaş arası genç işsizlik: Yüzde 15, üniversite mezunu işsizliği: Yüzde 25’lere ulaşmış durumda. Gençler üniversite okuyor, ama iş yok. Diploma alıyor, ama geçim yok. Hayal kuruyor ama karşılığında duvar var. Oysa bu ülkede, özellikle dar gelirli ailelerin çocukları için okumak, hayatlarını değiştirebilmenin en meşru, en barışçıl yoluydu. Eğitim eşitlenmenin, kendini var etmenin en güçlü aracıydı. Ama şimdi üniversiteyi bitiriyorsun, diplomanı alıyorsun. Ve sonra bekliyorsun. Çünkü tanıdığın yoksa, torpilin yoksa görünmez oluyorsun. Çalışmışsın, başarmışsın fark etmiyor; birilerinin referansı yoksa, emeğin yok sayılıyor” diye konuştu.

Ankara - Anka