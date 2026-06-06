50 kişi susuzluktan öldü

Nijer’in kuzeyindeki Sahra Çölü’nde Mali’den dönen yolcuları taşıyan kamyonun arızalanması sonucu 50 kişi susuzluktan can verdi. Olaydan sağ kurtulan iki kişinin yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Agadez Valiliği’nin açıklamasına göre, kamyon Mali’nin Telhandek kasabasından yola çıktı. Kamyonun bozulması sonucu sürücü ve yolcular aracı tamir etmeye çalıştı ancak çabaları sonuçsuz kaldı. Açıklamada, “Susuz kalan ve aracı tamir edemeyen” yolcuların çoğunun hayatta kalamadığı belirtildi. “Hareketsiz kamyonun altında ve çevresinde onlarca cansız beden bulundu” denildi. Kurbanlar, yerel yetkililer tarafından bölgeye sevk edilen kurtarma ekibi tarafından toplu mezarlara gömüldü. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 181

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.