Barrack’a haddini kim bildirecek? - Geri adım atmadı, otokrasiyi yine övdü

"İSTENMEYEN ADAM İLÂN EDİLMESİ" ÇAĞRISI YAPILAN, ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ TOM BARRACK "KÜSTAH" AÇIKLAMALARINI SÜRDÜRÜYOR. İKTİDAR KANADI İSE, BARRACK'IN MİLLÎ İRADEYE SALDIRI SAYILABİLECEK SÖZLERİNE KARŞI TEPKİSİZ.

DEMOKRASİ KAOSA SÜRÜKLÜYORMUŞ - SÖMÜRGE VALİSİ GİBİ

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, “Orta Doğu’da yalnızca güçlü liderlik rejimlerinin başarılı olduğu” şeklindeki sözlerine gelen eleştirilere cevap verdi. Barrack, bir kez daha İsrail ve Türkiye üzerinden ‘güçlü liderlikleri’ övdü ve “Batı tarzı demokrasiyi benimsemeye çalışan ülkeler kaosa sürükleniyor” dedi.

ABD merkezli Fox News Digital’e yazılı açıklamalarda bulunan Büyükelçi Barrack, geri adım atmayarak sözlerinin ABD politikasında bir değişiklik anlamına gelmediğini, sahaya dair “gerçekçiliği” yansıttığını vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın “güç yoluyla barış” yaklaşımını tam anlamıyla desteklediğini belirten Barrack, tartışmaya sebep olan başlıkları tek tek değerlendirdi.



Güçlü liderliği savundu

Barrack, Orta Doğu’da “güçlü liderlik rejimlerinin” işe yaradığı yönündeki sözlerinin ideolojik bir tercih değil, onlarca yıllık gözlemin sonucu olduğunu ifade etti. Arap Baharı’nın ardından Batı tarzı demokrasiyi benimsemeye çalışan ülkelerin kaosa sürüklendiğini, buna karşın istikrarlı liderliklerin güvenliği ve ekonomik büyümeyi sağladığını savunan Barrack, İsrail ve Türkiye’yi örnek gösterdi: İsrail: Bölgede canlı bir demokrasi olsa da, olağanüstü zorluklar altında güvenliği sağlayan çok güçlü ve cesur liderlikler sayesinde ayakta kalmıştır. Türkiye: Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki güçlü ve merkezi liderliğin; istikrarı, ekonomik dinamizmi ve bölgesel nüfuzu nasıl sağladığının bir örneğidir.

Bunun demokrasi ve insan haklarından vazgeçmek anlamına gelmediğini belirten Barrack, “Trump’ın yaklaşımı her zaman şudur: Dünyayı hayal ettiğimiz gibi değil, olduğu gibi kabul ederek hareket etmek” diyerek sözlerini noktaladı.

Ankara - Anka