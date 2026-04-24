Ankara Risale-i Nur kongresine hazır

Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Vakfı Risale-i Nur Enstitüsü ve Köprü dergisi tarafından bu yıl “Bediüzzaman Said Nursî’nin görüşleri ışığında Küresel Vicdan, İnsaniyet ve Demokrisi” temasıyla düzenlenen 19. Risale-i Nur Kongresi’nin hazırlıkları tamamlandı.

25-26 Nisan tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek olan kongreye yurt içi ve yurt dışından gelen elliden fazla ilim adamının katılması bekleniyor. Kongrenin ikinci gününde Ankaralılar başta olmak üzere, bütün halkımızın davetli olduğu bir panel gerçekleştirilecek.

Mamak Belediyesi, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek panele Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Prof. Dr. Ahmet Battal, Prof. Dr. Saul Takahashi, Prof. Dr. Agus Triyanta, Doç. Dr. Vahap Coşkun, Dr. İ. Seyda Durgun, Dr. Mehmet Akif Koç, Dr. Mehmet Emin Ekmen, Mustafa Özcan ve Müfid Yüksel katılacaklar. 26 Nisan Pazar günü saat 11.30’da başlayacak programın öğleden önceki bölümünde masa çalışmalarının sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak. Öğleden sonra saat 14.00’da başlayacak ikinci bölümde ise panelistlere söz verilecek.

Adnan Solmaz - Ankara