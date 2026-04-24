Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Peygamberleri Biz ancak Allah’ın rahmetiyle müjdeleyici ve Onun azâbıyla korkutucu olarak gönderdik. Kehf Sûresi: 56 HADİS: Fitne uykudadır. Uyandırana Allah lânet etsin.

Camiü’s-Sağir, No: 2854

