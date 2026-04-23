Gülistan Doku soruşturmasında Eski vali Tuncay Sonel de tutuklandı

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

