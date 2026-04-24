"Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu" tekneleri İtalya'ya ulaştı

İspanya'nın Barselona kentinden 12 Nisan'da yola çıkan "Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu" tekneleri, İtalya'nın Sicilya Adası'na ulaştı.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için 50'den fazla ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle oluşturulan Küresel Sumud Filosu'nun ikinci seferi için İspanya'dan yola çıkan tekneler ile İtalya'daki hazırlıklarını tamamlayan tekneler, Sicilya Adası'ndaki Siracusa Limanı'nda buluştu.

Direklerine Filistin bayrakları çekilmiş ve Filistin'e özgü motiflerle süslenmiş yelkenleriyle tekneler, bu akşam saatlerinde Siracusa Limanı'na yanaştı.

Sahildeki Filistin destekçileri, limana giriş yapan tekneleri, "Özgür Filistin" tezahüratlarıyla karşıladı.

Teknelerin varışından sonra Küresel Sumud Filosu'na destek veren STK temsilcilerinin katılımıyla halka açık basın toplantısı düzenlendi.

STK temsilcileri konuşmalarında, Filistin ve Gazze'ye desteklerini belirterek, Küresel Sumud Filosu olarak ikinci kez Gazze'ye doğru yola çıktıklarını çünkü İsrail'in ablukasının devam ettiğini ve Gazze'deki koşulların değişmediğini vurguladı.

Basın toplantısına katılan Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fatih Varol da Türk halkının, Gazze'dekilerin acısını derinden hissettiğini, Gazze ve Filistin'i, ayrıca Küresel Sumud Filosu'nu desteklediğini söyledi.

Varol, "Türkiye'de 500'den fazla STK, Küresel Sumud Filosu'nu destekliyor. Bu, Türkiye'de 30-40 milyon insanın bu filoyu desteklediği veya destekleyeceği anlamına geliyor. Ve ayrıca filoya birkaç milyon dolardan fazla mali destek sağladılar." dedi.

Elinde tuttuğu "Mavi Marmara" gemisinin maketini de gösteren Varol, sözlerine şöyle devam etti:

"Gördüğünüz gibi, Mavi Marmara gemisi var. Gazze'ye yönelik özgürlük hareketi bu gemiyle başlamıştı. Bu gemide İsrail askerlerinin saldırısı sonucu 10 kişiyi kaybettik. Ve burada, şehitlerimizi derin bir saygıyla anıyor ve onurlandırıyoruz. Gazze'ye, Gazze'nin çocuklarına, annelerine ve halkına şunu söylüyoruz: Mavi Marmara ile aynı ruhla Gazze'nin özgürlüğü için çalışıyoruz. Ve inanıyoruz ki inşallah, Gazze özgür olacak, Filistin nehirden denize özgür olacak. Özgür Filistin."

Varol, daha sonra Özgürlük ve Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi aktivist Ayçin Kantoğlu'na telefonla bağlanarak, Kantoğlu'nun meydandakilere seslenmesini sağladı.

Kantoğlu da meydandakileri selamlayarak, ünlü şair Nazım Hikmet'in "Fevkalade memnunum dünyaya geldiğime" isimli şiirini İtalyanca okuyarak, Küresel Sumud Filosu'nun Bahar Misyonu'na ve Gazzelilere destek mesajı verdi.

Diğer yandan, basın toplantısına katılan İtalyan bankası "Banca Etica"nın yetkilisi Francesco Carfi da banka olarak Küresel Sumud Filosu'nun bu misyonu için bağış kampanyası başlattıklarını ve şu ana kadar 11 bin avro topladıklarını dile getirdi.

Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu'na katılacak teknelerin İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki hazırlıklarını tamamladıktan sonra ilerleyen günlerde Gazze'ye doğru yola çıkmaları bekleniyor.