İngiltere’deki okullarda cep telefonu kanunla yasaklanıyor

İngiltere hükümeti, kararı okul yönetimlerine bırakan ve bağlayıcı olmayan cep telefonu yasağını yasal düzenlemeyle okullarda zorunlu hale getirecek.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Lordlar Kamarasını bilgilendiren Eğitim Bakanlığı bünyesinde Devlet Bakanı olarak görev yapan Jacqui Smith, okullarda cep telefonu yasağına ilişkin bağlayıcılığı bulunmayan rehberin 2024’ten bu yana yürürlükte olduğunu hatırlattı. Bu rehberin yasal dayanağını oluşturan “Çocukların Refahı ve Okullar” başlıklı düzenlemeye işaret eden Smith, “Sunacağımız değişiklik önergesiyle okullar için açık bir yasal zorunluluk oluşturacağız.” dedi. Ana muhalefetteki Muhafazakar Partiden hükümete destek geldi. Gölge Eğitim Bakanı Laura Trott da, “Sınıflardaki başarıyı artırmak ve davranışları geliştirmek için bu adım doğru bir adımdır.” dedi. AA

