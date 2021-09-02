AB, “Afganistan hezimeti”ni konuşuyor

AB, AFGANİSTAN’DAN ÇEKİLME VE TAHLİYE SÜRECİNDE BAĞIMSIZ HAREKET ETMEDİĞİ GEREKÇESİYLE ELEŞTİRİLİYOR.

Avrupa Birliği’nin (AB) gündeminde Afganistan’dan çekilme süreci ve tahliyeler var. Birliğin Afganistan konusunda ABD’den bağımsız hareket edemediği ve tahliyeler konusunda başarısız olduğu eleştirileri tartışılıyor. AB dışişleri ve savunma bakanları Slovenya’da bir araya gelerek Afganistan’daki son gelişmeleri görüşüyor. Dışişleri bakanları Taliban’a karşı nasıl bir tavır takınılacağı ve askerlerin çekilmesi sonrasında Afganistan’da korunmaya ihtiyaç duyanlara destek sunulacağı konularını ele alıyor. Savunma bakanları içinse Batı’nın desteklediği hükümetin devrilmesinden hangi askerî derslerin çıkarılacağı konusu da ağırlıklı başlıklar aaraında yer alıyor. dw Türkçe’nin haberine göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Afganistan hezimeti”nin özellikle AB’nin askerî açıdan bağımız olması gerektiğini gösterdiği görüşünde. Borrell New York Times’e yazdığı makalade yeni bir askerî müdahale birliği oluşturulması konusunda tartışma yürütülmesini istedi. Böylesi bir askeri birliğin örneğin ABD’nin Kabil havalimanından çekilmesi sonrasında havalimanın faaliyetlerine devam etmesi ve tahliye uçuşlarında kullanılabileceğini dile getirdi.

“AB, ABD’ye bağımlı”

JOSEP Borrell, “Bir Avrupalılar kendimizi ABD’nin kararlarına bağımlı bir durumda bulduk” diyerek AB’nin içinde bulunduğu durumu eleştirdi. AB üst düzey yetkilisi yazısında çekilme tarihini ABD’nin belirlediğini hatırlatarak, bu bağımlılık durumunun üst düzey AB yöneticileri için bir uyanma sinyali olması gerektiğini söyledi. Borrell, “Stratejik olarak daha bağımsız ve askerî olarak da daha fazla hareket kabiliyetine sahip bir AB, Avrupa’nın komşuları ve daha uzağındaki zorluklarla daha iyi başa çıkabilir” ifadesini paylaştı. Taliban’la diyaloğu da savunan Borrell, “Çin, Rusya ve İran bölgede daha fazla etkiye sahip olacaktır. Pakistan, Hindistan, Türkiye ve Körfez’de monarşiyle yönetilen ülkeler, hepsi yeni bir pozisyon belirleyeceklerdir” dedi.



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İngiltere’de“tahliyelerde kaos yaşandı” eleştirisi

Afganİstan’dakİ tahliyeler konusunda başarısız olmakla suçlanan İngiltere’de tartışmalar sürerken. Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Afganistan’daki İngilizler ile korunmaya ihtiyaç duyan Afganların ülkeden tahliye edilmesi için Taliban’la görüşmeler yapıldığını söyledi. AB polis teşkilâtı Europol’ün eski bir yöneticisi de AB’yi Afganistan’daki yerel personeli kurtarma konusunda “başarısız” olmakla suçladı.