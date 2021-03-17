AB aşı sertifikasında ilk adımı attı

AB'de 'aşı sertifikası'nın yaza kadar hayata geçirilmesi için yasal düzenleme sunuldu. AB ülkeleri, diğer aşıları kabul edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek.

Avrupa Birliği (AB), Birlik sınırları içinde seyahatlerde kullanılması planlanan "aşı sertifikası" için yasal düzenleme hazırladı.

Buna göre aşı sertifikası, kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Kovid-19 PCR veya hızlı antijen test sonucunu içerecek.

Sertifikayla AB'de onaylı Kovid-19 aşıları olmuş kişilere yönelik seyahat kısıtlamaları kaldırılabilecek. Ancak AB ülkeleri, diğer aşıları kabul edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek.

AB tarafından onaylananlar şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar. Johnson and Johnson dışındaki aşılar yıl başından bu yana AB ülkelerinde uygulanıyor.