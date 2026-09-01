Bu yıl 46 düzensiz göçmen tehlikeli göç yolculuğunda öldü

Sahil Güvenlik ekiplerinin denizlerde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarla, 2024'ten bu yana düzensiz göç olayları ve yakalanan göçmen sayısında önemli düşüş kaydedildi.

Düzensiz göç girişimleri sırasında denizde yaşanan kazalar ve tehlikeli yolculuklar sebebiyle can kayıpları da kayıtlara geçti. 2024'te 44 düzensiz göçmen ölürken, 2025'te bu sayı 59'a yükseldi. 30 Ağustos sonuna kadar olan dönemde ise 46 düzensiz göçmen öldü.

Denizlerde can ve mal güvenliğinin yanı sıra düzensiz göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele için 7 gün 24 saat görev yapan Sahil Güvenlik ekipleri, deniz yoluyla yasa dışı geçiş girişimlerine karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin denizlerde yürüttüğü devriye ve denetimler ile hava ve deniz unsurlarıyla gerçekleştirilen çalışmalar, düzensiz göçle mücadelede önemli rol oynuyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre, Ocak 2024'ten 30 Ağustos 2026'ya kadar geçen 2 yıl 8 aylık dönemde, düzensiz göç olayı ve yakalanan göçmen sayısında düşüş yaşandı.

2024'te 2 bin 11 düzensiz göç olayında 55 bin 726, 2025'te 767 olayda 20 bin 78 kişi yakalandı. Sahil Güvenlik ekiplerinin 30 Ağustos 2026'ya kadar denizlerde gerçekleştirdiği çalışmalarda 256 olayda 5 bin 984 düzensiz göçmen yakalandı.

Geçen yıl gerçekleşen 767 düzensiz göç olayının 494'ü, Ağustos 2025 sonuna kadar olan 8 aylık dönemde yaşandı. Bu dönem, 30 Ağustos 2026'ya kadar yaşanan 256 düzensiz göç olayıyla karşılaştırıldığında yüzde 48'lik düşüş dikkati çekti.

Yine bu yıl 30 Ağustos'a kadar yakalanan 5 bin 984 göçmen ile geçen yılın aynı döneminde yakalanan 12 bin 857 göçmen sayısı karşılaştırıldığında yüzde 53'lük düşüş ortaya çıktı.

Bu yıl 46 düzensiz göçmen öldü

Bu yılın aylık verileri ise en fazla düzensiz göçmenin ağustosta yakalandığını gösterdi.

Buna göre, ocakta 799, şubatta 631, martta 384, nisanda 474, mayısta 864, haziranda 942, temmuzda 902 ve ağustosta 988 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göç girişimleri sırasında denizde yaşanan kazalar ve tehlikeli yolculuklar nedeniyle can kayıpları da kayıtlara geçti. 2024'te 44 düzensiz göçmen ölürken, 2025'te bu sayı 59'a yükseldi. 30 Ağustos sonuna kadar olan dönemde ise 46 düzensiz göçmen öldü. Bu yılki can kayıplarının 19'u nisanda, 14'ü martta, 5'i şubatta, 3'ü temmuzda, 2'si ocakta, 2'si mayısta ve 1'i haziranda meydana geldi, ağustosta can kaybı yaşanmadı.

Düzensiz göçmenlerin deniz yoluyla taşınmasını organize eden kişilere yönelik çalışmalarda da çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik ekiplerince 2024'te 484, 2025'te 363, Ağustos 2026 sonuna kadar da 143 göçmen kaçakçılığını organize eden şüpheli yakalandı. Bu yıl ocakta 23, şubatta 5, martta 21, nisanda 33, mayısta 20, haziranda 16, temmuzda 10 ve ağustosta 15 organizatör gözaltına alındı.

Denize açılmadan önce de yakalanıyorlar

Sahil Güvenlik ekiplerinin düzensiz göçle mücadelesi denizlerle sınırlı kalmadı. Ekiplerin tespitleri doğrultusunda jandarma ve emniyet birimleriyle müşterek çalışmalar da yürütüldü.

Bu kapsamda, 30 Ağustos 2026'ya kadar 141 olayda 3 bin 153 düzensiz göçmen, denize açılmadan yakalandı. Aynı çalışmalarda 221 göçmen kaçakçılığı organizatörü de gözaltına alındı. Müşterek çalışmalarda en fazla düzensiz göçmen 744 kişiyle ağustosta yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalarının yanı sıra denizlerde meydana gelen olaylara karşı arama kurtarma faaliyetlerini de kesintisiz sürdürüyor. Ekipler, denizde zor durumda kalan kişilere bot, gemi ve hava unsurlarıyla müdahale ederek can güvenliğinin sağlanması için görev yapıyor.