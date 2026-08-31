Komutanlar isyanda: İran’a karşı savaşı sürdüremeyiz

ABD’de İran savaşıyla ilgili askerî kanattan gelen uyarıların dozu yükseliyor.

Washington Post, Pentagon için hazırlanan gizli bir değerlendirmeye dayandırdığı haberinde, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri yöneticileri ile Avrupa, Pasifik ve Güney Komutanlıklarının üst düzey komutanlarının Savunma Bakanı Pete Hegseth’e İran operasyonlarının uzatılmasının ciddi risklere sebep olduğunu bildirdiğini yazdı.

Habere göre uyarılar, 14 Ağustos tarihli Secretary of Defense Orders Book adlı gizli değerlendirmede yer aldı. Söz konusu belge, ABD’nin dünya genelindeki savaş gemileri, uçakları, personeli ve silah sistemlerinin kullanılabilirliğine ilişkin tabloyu ortaya koyuyor. Washington Post’a konuşan ve değerlendirmeyi bilen bir kaynak, altıncı ayına giren İran operasyonuna ilişkin askerî liderliğin genel yaklaşımını “too much for too long”, yani “çok fazla ve çok uzun sürdü” sözleriyle özetledi.

Haber Merkezi