AB'den Keşmir'de siyasi çözüm çağrısı

Avrupa Birliği, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ardından yaşanan krizle ilgili itidal ve siyasi çözüm çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın toplantısında, AB'nin Cammu Keşmir konusunda yoğun diplomatik mesai yürüttüğünü, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Pakistan ve Hindistan'ın dışişleri bakanlarıyla görüştüğünü aktardı. Bölgede gerginliğin tırmandırılmasından kaçınılması gerektiğini belirten Kocijancic, "AB, bölgede istikrarsızlık ve güvensizliğe neden olan sorunun sadece iki taraflı siyasi çözümle sonlandırılacağını savunuyor." ifadesini kullandı. AA

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