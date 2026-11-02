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2 KASIM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Antalya, Mersin ve Adana için şiddetli yağış uyarısı

02 Kasım 2026, Pazartesi 10:38
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batısında yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı bildirildi.

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batısında yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı bildirildi.

Diğer bazı bölgelerde de yağış olabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Edirne ve Kırklareli dışında Marmara'nın kuzey ve batısında, Doğu Akdeniz'de, Doğu Anadolu'nun güneybatısında, Siirt dışında Güneydoğu Anadolu'da, Bingöl ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Öte yandan, Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde ise yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı belirtildi.

Sel ve hortum riski var 

MGM'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine işaret edildi. Kıyı kesimlerde hortum riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. (ANKA)

 

Etiketler: Meteoroloji, kuvvetli yağış, sel, hortum
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