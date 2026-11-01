Sosyal medyada yeni dönem başladı

15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren, 15-18 yaş grubuna yeni kısıtlamalar uygulayan yönetmelik bugün (1 Kasım) yürürlüğe girdi.

15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya kullanmasını yasaklayan düzenlemeye göre yaş doğrulama sürecinde e-Devlet kullanılabilecek. Kullanıcı, e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yaptıktan sonra yaşını belirten bir “yaş doğrulama belirteci” oluşturacak ve bunu sosyal ağ platformuna iletecek. Platform, belirteç üzerinden kullanıcının 15 ve 18 yaş sınırlarını geçip geçmediğini kontrol edecek. Belirteçte kullanıcının adı, soyadı veya sosyal ağ hesabının kullanıcı adı gibi doğrudan kimlik bilgileri yer almayacak. Yaş doğrulama belirteciyle doğrulama yapmamış mevcut hesaplara da 31 Mart 2027’ye kadar süre tanınıyor. Bu tarihe kadar yaş doğrulama sürecini tamamlamayan ve 15 yaşından küçük çocukların hesaplarını kapatmayan sosyal ağ sağlayıcıları, bant daraltma ve para cezası yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilecek. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 190

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.