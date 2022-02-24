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24 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

AB'den 'mülteci' açıklaması

24 Şubat 2022, Perşembe 17:27
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'dan olabilecek muhtemel mülteci akını için hazırlandıklarını duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, NATO'nun Brüksel'deki ana karargahında Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

NATO ve AB'nin Rusya'ya karşı birlik olduğunu belirten Stoltenberg, Moskova yönetiminin uluslararası hukuku ve Avrupa'nın güvenliğinin inşa edildiği temelleri ihlal etmesini kınadıklarını bildirdi.

İki kuruluşun birliğinin, Rusya'nın ne kadar izole ve yalnız olduğunu gösterdiğini dile getiren Stoltenberg, yarınki NATO Liderler Zirvesi'ne von der Leyen ve Michel'i de davet ettiğini söyledi.

Olası mülteci akını konusu

Von der Leyen de potansiyel mülteci akınına hazırlıklı olunması gereken bir aşamada olunduğunu belirterek, "Ukrayna'dan gelen mültecileri hemen karşılamak ve ev sahipliği yapmak için net acil durum planlarımız var." dedi.

Ülke içinde yerinden edilmiş insanlar için de yardım planlarının bulunduğunu ifade eden von der Leyen, Ukrayna'ya yönelik mevcut 1,2 milyar avroluk yardımın ötesinde yeni desteklerin de verileceğini söyledi.

Von der Leyen, mümkün olduğunca az mülteci olmasını umduklarını vurgulayarak, "Ancak onlar için tamamen hazırız ve gelenleri memnuniyetle karşılarız." diye konuştu.

Michel de Belarus'a seslenerek, Minsk yönetimini Rusya'nın eylemlerinde yer almamaya çağırdı.

AA

Etiketler: AB, mülteci, açıklama
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