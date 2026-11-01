Karar Yazarı Mustafa Karaalioğlu, fon vurgununun yalnızca finansal değil, aynı zamanda ahlâkî bir çöküşün göstergesi olduğunu belirterek diğer alanlardaki denetimsizlik riskine dikkat çekti.

Türkiye’nin uluslararası finans sistemine bağlı bir ekonomi olmasına rağmen büyük bir soygunla karşı karşıya kaldığını ifade eden Karaalioğlu, “Fon vurgunu ne kadar anlatılsa, üzerinde ne kadar konuşulsa yine de eksik kalacak bir ahlâkî ve finansal rezalettir” dedi. “Fark edilmesi en kolay vurgun böyle kolay yapılabilmişse varın ötekileri hesap edin” diyen Karaalioğlu, denetim, şeffaflık ve hesap verebilirliğin bulunmadığı bir sistemde bütün alanların risk altında olduğunu vurguladı. Karaalioğlu, “Paragözler, vurguncular ve onların hamileri sadece bir alanda olamaz, sadece tek kanaldan çalışamaz. Bilmem, memleket fonla yatıp kalkarken akıl edip de başka alanları da kontrol eden birileri var mı? Hasılı, bu işlerin bir sahibi var mı?” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi