AB, göçmen konusunda iş birliği yapmayan ülkeleri cezalandıracak

Avrupa Birliği (AB), düzensiz göçmenlerin geri kabulünde iş birliği yapmayı reddeden ülkeleri 'vize kısıtlamasıyla' cezalandıracak.

Avrupa Konseyi'nin geçtiğimiz hafta kabul ettiği düzenlemeye göre, yeni mekanizmayla üçüncü ülkelerin göçmenleri geri kabulü konusunda iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Buna göre ülkelerin politikalarını düzenli olarak değerlendirecek AB Komisyonu'nun görüşü ve önerileri doğrultusunda, serbest vizeyi de kapsayan süreçte kısıtlayıcı önlemlerin Konsey tarafından alınabileceği belirtildi. AB Konseyi'nin basın bülteninde duyurulan habere göre, Brüksel ile iş birliği yapmayan ülkelere vize ücretlerinin artırılmasını da içeren özel kısıtlayıcı önlemler uygulanacak. Euronews Türkçe

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