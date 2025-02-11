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11 ŞUBAT 2025 SALI - YIL: 55

'AB hep birlikte karşılık verecek'

11 Şubat 2025, Salı 15:43
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD gümrük vergilerine karşı önlem alacağını belirterek, "ABD bize başka seçenek bırakmazsa, AB hep birlikte karşılık verecek." dedi.

Scholz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, Almanya'nın Avrupa'da en büyük ihracat ülkesi olduğunu belirterek, çelik ve alüminyumda görüldüğü gibi AB'nin Amerikan gümrük vergilerinin hedefi olduğunda Almanya'nın Avrupa'daki dayanışmaya daha fazla ihtiyaç duyacağını söyledi.

 

AB'nin kendisini kanıtlama dönemi içinde olduğunu savunan Scholz, "ABD bize başka seçenek bırakmazsa, AB hep birlikte karşılık verecek. Dünyanın en büyük pazarı olarak 450 milyon nüfusuyla bunu yapabilecek güce sahibiz." ifadelerini kullandı.

Scholz, ancak vergiler ve karşı vergiler gibi "yanlış yoldan" kurtulmayı ümit ettiğini vurgulayarak, "Ticaret savaşları her zaman iki tarafın da refahına mal olur." değerlendirmesinde bulundu.

Ancak bir ticaret savaşı olmasa bile ABD, Çin ve dünyanın diğer gelişmekte olan bölgelerinden gelen zorlu rekabetin Alman ekonomisini baskı altında tutmaya devam edeceğini belirten Scholz, "Buna cevap dünkü reçetelerle olmaz." dedi.

"Rüzgar şu anda karşıdan esiyor"

Scholz, Rusya-Ukrayna'ya savaşına, ekonomideki sorunlara, enflasyona ve ABD Başkanı Trump'ın yeni uygulamaya koyduğu gümrük vergileri ile Grönland, Kanada, Orta Doğu ve Panama ile ilgili açıklamalarına işaret ederek, "Zor bir dönem içindeyiz. Rüzgar şu anda karşıdan esiyor ve gerçek şu ki bu durum önümüzdeki yıllarda da değişmeyecek." diye konuştu.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz'i Ukrayna'ya destek verilmesi konusunda çelişkili bir tutum sergilemekle eleştiren Scholz, "Savaş ve barış konularında bu kadar kafasız konuşan, yönünü şaşırmış olan biri Almanya'nın güvenliği için sorumluluk taşımamalıdır." dedi.

Scholz, Merz'in düzensiz göçle mücadelede sınırları kapatmak istediğini, bununla Avrupa hukukunun ihlal edileceğini ifade ederek, Merz'in bu şekilde Avrupa'daki birlikteliği tehlikeye attığını savundu.

“(Merz) Seçim kampanyasında birkaç puan kazanma umuduyla Avrupa'nın birlikteliğine balta vuruyor.' ifadesini kullanan Scholz, Merz'in iltica politikasındaki taleplerinin Almanya'nın çıkarlarına aykırı olduğunu kaydetti.

Scholz, Federal Meclis'te 29 Ocak'ta, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin göç politikasının sıkılaştırılmasını öngören önergenin aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi sayesinde geçmesine de tepki göstererek, vatandaşların artık Merz'in demokratlarla uzlaşmayı zor bulduğunda AfD ile iş yaptığını bildiğini söyledi.

Başbakan Scholz, 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimin, mecliste CDU/CSU ve AfD'nin çoğunluğu elde etmesini önlemek açısından belirleyici olacağını kaydetti.

AA

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