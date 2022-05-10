"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

AB: Şimdi manşetlerde Ukrayna var ama Suriye'den vazgeçmeyelim

10 Mayıs 2022, Salı 15:20
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Suriyeliler için 2022'de ek 1 milyar avroluk destek taahhüt ettiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı" başlıklı 6'ncı Brüksel Konferansı'nın açılışında konuştu.

AB Temsilcisi Borrell, "Suriye hakkında daha az konuşur olsak da ülkede rejim bölgeleri de dahil olmak üzere halkın yüzde 90'ı yoksulluk içinde yaşıyor. Yüzde 60'ının gıda güvenliği bulunmuyor. Bir sonraki öğünün nereden geleceğini bilmiyorlar. Rusya'nın Ukrayna'da açtığı savaş gıda ve enerji fiyatlarını artıracak ve Suriye'de durum daha kötü olacak." dedi.

Suriyelilere ev sahipliği yapan Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Irak gibi ülkelerin üzerindeki yükün ağır olduğunu belirten Borrell, "Bu insanların evlerine gönüllü, sürdürülebilir, güvenli ve onurlu şekilde dönmelerini umuyoruz." diye konuştu.

Borrell, AB'nin geçen sene 2022 için 560 milyon avro ayırdığını hatırlatarak, "2022 yılı için ek 1 milyar avro taahhüt ettiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

2023 için AB'nin Suriye'deki Suriyeliler ve bölge ülkelerdeki Suriyeliler için 1 milyar 560 milyon avroluk destek sağlayacağını bildiren Borrell, "Bugün hepinizden eşit oranda cömert davranmanızı istiyorum." dedi.

Borrell, Suriyelilerin hayatlarını yeniden kurmaları için Suriye sivil toplumuyla, yerel örgütler ve liderlerle birlikte çalışılması gerektiğine işaret ederek, alıkonulanların akıbetlerinin, savaş suçlarının aydınlatılması için uluslararası sorumluluğun yerine getirilmesi çağrısı yaptı.

Türkiye'den sınır ötesi yardımlara muhtaç milyonların durumunun öncelik olduğunu vurgulayan Borrell, "AB, insani yardımların Suriye'nin kuzeyine ulaştırılmasını garanti etmek amacıyla hayati nitelikteki sınır ötesi kararın yenilenmesi için Türkiye ve diğerleriyle birlikte çalışacak." değerlendirmesini yaptı.

Borrell, "Şimdi manşetlerde Ukrayna var ama Suriye'den vazgeçmeyelim." diyerek, şöyle devam etti:

"Rusya ve rejim, BMGK'nin 2254 sayılı kararına bağlılığımızdan vazgeçmeyeceğimizi, bu konferans vesilesiyle anlamalıdır. Esed rejimine yönelik yaptırımlarımızı sürdüreceğiz, insanlar evlerine güvenle dönene kadar ilişkilerimizi normalleştirmeyeceğiz."

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 6 yıldır yapılan Suriye konulu toplantılar, AB ile Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ortaklaşa düzenleniyor ve Suriyeliler için finansal yardım taahhütlerinde bulunuluyor.

Hükümetler, uluslararası ve bölgesel organizasyonlar ile sivil toplum temsilcilerinin katıldığı toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal temsil ediyor.

Geçen seneki konferansta 5,3 milyar avro (6,4 milyar dolar) taahhüt edilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 275
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Beyaz Rahmet Kaçkarlar'da

    Azerbaycan mevzilerine, Ermenistan tarafından ateş açıldı

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Litvanya tarafından 'soykırım' olarak tanındı

    Ukrayna Milletvekili Rüstem Umerov: Kırım'daki halka 8 yıldır eziyet ediliyor

    AB: Şimdi manşetlerde Ukrayna var ama Suriye'den vazgeçmeyelim

    BM: Ukrayna'da çok sayıda okul, hastane ve ibadethane harabeye döndü

    Filipinler'de yeni devlet başkanı Ferdinand Marcos oldu

    ABD: Rusya'nın Donbas'taki ilerlemesi çok çok sınırlı

    TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı

    Ekvador'da cezaevinde isyan çıktı: 43 mahkum öldü, 100 mahkum firar etti

    Enflasyonda Venezuela'yı geçtik

    AKP adaletten sınıfta kalmıştır

    Ukrayna’da 200 kültürel miras zarar gördü

    “Doğru yolda gidenin işi her zaman yürür”

    Haiti'de kaçırılan 8 Türk vatandaşıyla ilgili son durum?

    Ev kiraları son bir yılda 5 kat yükseldi

    Sığınmacı meselesi kaynağında çözülmeli

    Kredi borçları artıyor

    Sebze enflasyonu yüzde 178

    Karpuz üreticisi de zorda

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kemalist rövanş
    Cevher İLHAN

    Yine kumpas ve komplolar…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Özür” dileyip “helâlleşmenin” yolu
    Süleyman KÖSMENE

    Sevmediğimiz şeyde hayır olabilir mi?
    Muzaffer KARAHİSAR

    Asr-ı Saadetten bir levha: Hz. Hubeyb Bin Adiy (ra)
    Orhan GÜLER

    “Siyâsî kanaatlerle Nur’lara soğuk bakmak yanlıştır!”
    Genel

    Enflasyonda Venezuela'yı geçtik
    Risale-i Nur'dan

    Bu zamanın en büyük farz vazifesi, ittihad-ı İslâm
    İlimdar Kaya

    Bediüzzaman yaşadığı dönemde olaylara sessiz kalmamış

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.