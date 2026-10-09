"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EKİM 2026 CUMA - YIL: 57

İddiaların üstü örtülmesin - Meclis bu konuyu araştırmayacaksa neyi araştıracak?

09 Ekim 2026, Cuma 01:22
Yüz binlerce yatırımcıyı mağdur eden fon krizinin bütün yönleriyle aydınlatılması için Meclis araştırması çağrıları sürerken, sorumluların ve siyasî bağlantıların ortaya çıkarılması, iddiaların üzerinin örtülmemesi isteniyor.

Türkiye’de yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren fon krizinin asıl suçluları henüz ortaya çıkarılamadı. 6 Ekim’de TBMM Genel Kurulu’nda fon krizine ilişkin araştırma önergelerinin gündeme geldiği sırada karar yeter sayısı sağlanamadan kurul kapatıldı. İktidar cephesi ağırlığı adli soruşturmaya verirken, soruşturmanın genişletildiği ve ortaya çıkan sorumlular hakkında işlem yapılacağı açıklamaları kamuoyunu ikna etmeye yetmiyor.

YENİ Yol Grubu adına Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen araştırma komisyonunun kurulmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, AKP’nin de bu komisyona ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Komisyon kurulması şart

Ekmen, “Bu araştırma komisyonu bu Meclis’te kurulacak, gerçekten başka çaresi yok. 86 milyonun hakkını gözetmiyorsanız, 12 milyon AK Parti’li üyenin hakkını gözetmek zorundasınız, 25 milyon Recep Tayyip Erdoğan seçmenin hakkını gözetmek zorundasınız. Yani 300 tane, 500 tane alavereci, dalavereci, açgözlü, hırslı, milyar dolarları... Ya, biz hâlâ eski parayla ‘bin’e ‘milyon’, ‘milyon’a ‘milyar’ diyen insanlarız. İlk defa yeni paraya geçildiğinden bu yana bir şahısla ilgili ‘milyar’ ifadesini kullanır olduk, bunun şaşkınlığı içerisindeyiz. Bunları koruma imkânınız yok, gücünüz yok” dedi.

Ekmen, komisyonun kurulmasının özellikle AKP içerisinde de ihtiyaç olduğunu savunarak, “Bu komisyonun kurulması gerekir, bundan kaçacak bir şey yok ve buna en çok AK Parti’nin ihtiyacı var ve buna en çok bu kirliliğin dışında olan AK Partili milletvekillerinin, AK Partili siyasetçilerin, AK Partili seçmenin ihtiyacı var. Aksi takdirde, bütün bir AK Parti ailesi ve dünyası bu bir avuç gözü doymaz insanın siyaset, bürokrasi ve iş dünyasında oluşturduğu şebekenin bir parçası gibi algılanıyor” diye konuştu.

***

MECLİS BU KONUYU ARAŞTIRMAYACAKSA NEYİ ARAŞTIRACAK?

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yeni yasama yılının ilk çalışma haftasında Meclis’in fon krizini araştırması gerektiğine dikkati çekerek “Görüyorum ki bu yasama yılı da millet için pek iyi geçmeyecek. Bakın ortada bir rezalet var. Bir fon dolandırıcılığı var. 100 milyar dolara yakın bir paradan bahsediliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin bütçesinin kaç katı? Dış borcun yüzde 20’si arkadaşlar! Dış borcumuzun yüzde 20’sinden bahsediyoruz, bakın 24 yıldır yaptığınız borçların yüzde 20’si. Ve bunu Meclis’te konuşmuyoruz. Ya bu araştırılsın! Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuyu araştırmayacaksa neyi araştıracak?” diye sordu.

Başarır, Meclis araştırma komisyonunun kurulması gerektiğini belirterek, “Meclis görevini yapmak zorundadır, Meclis araştırmak zorundadır. Bir tane akıllı çıkıp bu fonlara para yatırıp büyük karlar yaptıktan sonra çeker, yurt dışına bunu kaçıran kim, açıklamıyor. Buradaki görevi bize veriyorlar. Açıklıyoruz, gereği yapılmıyor” dedi.

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 331
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, aktivistleri sınır dışı etmeyi planlıyor

    Trump'tan İran açıklaması

    Azerbaycan’daki çağ dışı yasak sürüyor: Başörtülü öğrencileri kapı dışarı ettiler!

    İddiaların üstü örtülmesin - Meclis bu konuyu araştırmayacaksa neyi araştıracak?

    5 dev kurumdan dikkat çeken ‘fon’ açıklaması

    OpenAI'ın işten çıkardığı araştırmacılardan güvenlik denetimi çağrısı

    Karadeniz yeni Hürmüz mü?

    Yapay zeka reçete yazacak

    BM’den faiz vurgusu

    Arınç’tan yargı ve iktidara yapılanlar 'gayretullaha dokunuyor' ikazı

    İstihdam rakamları işsizliği gizleyemiyor

    Uluslararası Af Örgütünden İsrail'e savaş malzemeleri teslimatını artıran Fransa'ya tepki

    Fransızlardan lise eylemlerine destek

    İsrail: İngiltere Konsolosluğu'nun faaliyetlerine son verildi

    Maltepe'de 7 katlı binanın bazı katları çöktü: Enkazdan 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, 10 kişi kurtarıldı

    ABD'de Demokrat senatör adayı Abdul El-Sayed: Netanyahu, ABD'yi İran'la savaşa itiyor

    Bağımsız Filistin Devleti kurulsun - Gazze soykırımının 3. yılında Almanya’dan dikkat çeken teklif

    Kitap fuarları büyük bir fırsat

    Maltepe’de kaçak kat faciası: 1 ölü, 3 kişi enkaz altında

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İddiaların üstü örtülmesin - Meclis bu konuyu araştırmayacaksa neyi araştıracak?
    Genel

    5 dev kurumdan dikkat çeken ‘fon’ açıklaması
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İstihdam rakamları işsizliği gizleyemiyor
    Genel

    Arınç’tan yargı ve iktidara yapılanlar 'gayretullaha dokunuyor' ikazı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    OpenAI'ın işten çıkardığı araştırmacılardan güvenlik denetimi çağrısı
    Genel

    Yapay zeka reçete yazacak
    Genel

    İmana ve Kur’ân’a ayna olmaya çalışmak lazım
    Genel

    BM’den faiz vurgusu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.