İddiaların üstü örtülmesin - Meclis bu konuyu araştırmayacaksa neyi araştıracak?

Yüz binlerce yatırımcıyı mağdur eden fon krizinin bütün yönleriyle aydınlatılması için Meclis araştırması çağrıları sürerken, sorumluların ve siyasî bağlantıların ortaya çıkarılması, iddiaların üzerinin örtülmemesi isteniyor.

Türkiye’de yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren fon krizinin asıl suçluları henüz ortaya çıkarılamadı. 6 Ekim’de TBMM Genel Kurulu’nda fon krizine ilişkin araştırma önergelerinin gündeme geldiği sırada karar yeter sayısı sağlanamadan kurul kapatıldı. İktidar cephesi ağırlığı adli soruşturmaya verirken, soruşturmanın genişletildiği ve ortaya çıkan sorumlular hakkında işlem yapılacağı açıklamaları kamuoyunu ikna etmeye yetmiyor.

YENİ Yol Grubu adına Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen araştırma komisyonunun kurulmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, AKP’nin de bu komisyona ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Komisyon kurulması şart

Ekmen, “Bu araştırma komisyonu bu Meclis’te kurulacak, gerçekten başka çaresi yok. 86 milyonun hakkını gözetmiyorsanız, 12 milyon AK Parti’li üyenin hakkını gözetmek zorundasınız, 25 milyon Recep Tayyip Erdoğan seçmenin hakkını gözetmek zorundasınız. Yani 300 tane, 500 tane alavereci, dalavereci, açgözlü, hırslı, milyar dolarları... Ya, biz hâlâ eski parayla ‘bin’e ‘milyon’, ‘milyon’a ‘milyar’ diyen insanlarız. İlk defa yeni paraya geçildiğinden bu yana bir şahısla ilgili ‘milyar’ ifadesini kullanır olduk, bunun şaşkınlığı içerisindeyiz. Bunları koruma imkânınız yok, gücünüz yok” dedi.

Ekmen, komisyonun kurulmasının özellikle AKP içerisinde de ihtiyaç olduğunu savunarak, “Bu komisyonun kurulması gerekir, bundan kaçacak bir şey yok ve buna en çok AK Parti’nin ihtiyacı var ve buna en çok bu kirliliğin dışında olan AK Partili milletvekillerinin, AK Partili siyasetçilerin, AK Partili seçmenin ihtiyacı var. Aksi takdirde, bütün bir AK Parti ailesi ve dünyası bu bir avuç gözü doymaz insanın siyaset, bürokrasi ve iş dünyasında oluşturduğu şebekenin bir parçası gibi algılanıyor” diye konuştu.

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MECLİS BU KONUYU ARAŞTIRMAYACAKSA NEYİ ARAŞTIRACAK?

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yeni yasama yılının ilk çalışma haftasında Meclis’in fon krizini araştırması gerektiğine dikkati çekerek “Görüyorum ki bu yasama yılı da millet için pek iyi geçmeyecek. Bakın ortada bir rezalet var. Bir fon dolandırıcılığı var. 100 milyar dolara yakın bir paradan bahsediliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin bütçesinin kaç katı? Dış borcun yüzde 20’si arkadaşlar! Dış borcumuzun yüzde 20’sinden bahsediyoruz, bakın 24 yıldır yaptığınız borçların yüzde 20’si. Ve bunu Meclis’te konuşmuyoruz. Ya bu araştırılsın! Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuyu araştırmayacaksa neyi araştıracak?” diye sordu.

Başarır, Meclis araştırma komisyonunun kurulması gerektiğini belirterek, “Meclis görevini yapmak zorundadır, Meclis araştırmak zorundadır. Bir tane akıllı çıkıp bu fonlara para yatırıp büyük karlar yaptıktan sonra çeker, yurt dışına bunu kaçıran kim, açıklamıyor. Buradaki görevi bize veriyorlar. Açıklıyoruz, gereği yapılmıyor” dedi.

Ankara - Anka