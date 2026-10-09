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9 EKİM 2026 CUMA - YIL: 57

Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binada ölü sayısı 5'e yükseldi

09 Ekim 2026, Cuma 09:18
İstanbul Maltepe'de kısmen çöken 7 katlı binanın enkazında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla olayda ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'nda dün sabah saatlerinde ilk üç katı çöken 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşılması amacıyla devam eden çalışmalar kapsamında, binanın üst katlarından başlanarak tıraşlama yöntemiyle kontrollü yıkım gerçekleştirildi.

Kontrollü yıkımın ardından enkaz kaldırma çalışmalarına geçen ekipler, zaman zaman çalışmalara ara vererek ses dinlemesi yaptı.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Olayda ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Enkazdan çıkarılan 3 kişinin cansız bedeni, ekiplerce sedyeyle taşınarak alandan uzaklaştırıldı.

Ekipler, enkaz altında başka kimsenin olma ihtimaline karşı bir süre kontrollü arama tarama çalışması yaptı.

Çalışmaları tamamlayan ekiplerin enkazdan çıkmasının ardından iş makineleriyle hafriyat alımına devam edildi.

Öte yandan, iş makineleri yardımıyla ekipler, incelemek üzere binanın her katındaki kolonlardan parçalar aldı.

3 bina tahliye edildi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da Cevizli Mahallesi'ndeki göçük alanında devam eden arama kurtarma çalışmalarının son vatandaşın cansız bedenine saat 06.15'te ulaşılmasının ardından sona erdiği bildirildi.

Olayda Gülce Dora Turhan (2021), Ahmet Muhammed İnan (2004), Mesut Bilece (1986), Hüseyin Özkurt (1960) ve Zeynep İnan'ın (2006) öldüğü, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Olayın yaşandığı ilk andan bu yana yapılan arama ve kurtarma çalışmalarında şu ana kadar enkaz altından toplam 14 kişi çıkarılmıştır. 4 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Çevrede bulunan 12 numaralı bina (5 mesken, 1 iş yeri, 13 vatandaş), 25 numaralı bina (5 mesken, 1 iş yeri, 12 vatandaş) ve 27 numaralı bina (10 mesken, 4 iş yeri, 30 vatandaş) tedbir amacıyla tahliye edilmiştir. Böylece toplam 3 bina ve 55 vatandaşımız tahliye edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Afet Barınma Grubu tarafından barınma ihtiyacı bulunan 44 vatandaşın otellere yerleştirildiği, otellerdeki ve hastanede tedavi gören afetzedelere Afet Psikososyal Destek Grubu tarafından psikososyal destek verildiği, Afet Beslenme Grubu tarafından da mobil ikram, müdahale ve lojistik araçlarıyla alanda görevli personel ile vatandaşlara beslenme hizmeti sağlandığı belirtildi.

Arama kurtarma faaliyetlerinin itfaiye, AFAD İstanbul, AFAD Tekirdağ, AFAD Bursa, AFAD Sakarya, 112 Acil Sağlık, Emniyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kızılay, Karayolları, İBB AKOM, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Maltepe Belediyesi ekiplerinin iştirakiyle yapıldığı, çalışmalarda 774 personel, 2 dron, 237 araç ve 10 K9 köpeğinin yer aldığı bildirildi.

AA

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