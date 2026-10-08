Maltepe'de 7 katlı binanın bazı katları çöktü: Enkazdan 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, 10 kişi kurtarıldı

Maltepe'de bazı katları çöken 7 katlı binada başlatılan arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 10 kişi kurtarılırken 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde bulunan Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın ilk üç katı, saat 05.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın çökme meydana gelmeyen üst katlarında mahsur kalanlar ekipler tarafından tahliye edildi, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Binanın giriş katındaki tekstil atölyesinin boş olduğu öğrenildi.

Dedektör köpeklerden de yararlanan ekiplerce enkaz altından çıkarılan 5 kişi, sağlık ekiplerine teslim edilerek çevredeki hastanelere götürüldü. Ekiplerin çalışmasıyla enkazdan 5 kişi daha çıkarılırken kurtarılan kişi sayısı 10'a yükseldi.

Ekiplerin çalışmalarında 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Enkaz altında kaldıkları değerlendirilen kişileri çıkarmak için itfaiye ekipleri 56 araç, 175 personel ve K-9 arama kurtarma köpeğiyle, AFAD ekipleri de 5 araç, 25 personel ve 2 K-9 arama kurtarma köpeğiyle çalışmalara katılıyor.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında baygınlık geçiren itfaiye personeli hastaneye sevk edildi.

Çalışmalara bir süre ara vererek binada dinleme yapan ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Polis dronuyla bölgede görevli olmayanların alanı boşaltmasına yönelik uyarıda bulunuluyor.

Öte yandan, binanın bulunduğu sokağa çıkan yollar tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı, ekiplerin çalışabilmesi için geniş bir alanda güvenlik şeridi çekildi.

Kalan katların çökme tehlikesine karşı ekipler, binaya kontrollü giriyor.

Ayrıca, çalışmalara destek vermek amacıyla çevre belediyelerden çok sayıda iş makinesi bölgeye sevk edildi.

Binanın çökme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı. Görüntüde, binanın çökmesiyle etrafı toz bulutunun kapladığı görülüyor.

İstanbul Valisi Gül: Hayati tehlikesi olan yok

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Basın mensuplarına açıklama yapan Gül, binanın 1987 yılında inşa edildiğini, zemin artı 6 kat olduğunu, zeminin dükkan, diğer 6 katın da daire olarak kullanıldığını söyledi.

Binada toplamda 12 dairenin bulunduğunu anlatan Gül, "Nüfus sistemindeki kayıtlara göre toplam yaşayan kişi sayısı 33. Dairelerden zemin artı iki kattaki 4 daire çökme neticesinde zarar görmüş. Bunun neticesinde bizdeki kayıtlara göre 4 dairede toplam 14 kişi kayıtlı görülüyor. Bazen misafir olarak gelen hemşehrilerimiz, bazen de dairede yaşayıp dışarıda bulunan hemşehrilerimiz olabiliyor. Şu ana kadar bu 4 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik. Kalan 12 kişinin 5 kişisi kurtarıldı, 7 kişiden 4 tanesiyle temas sağlandı, 3 kişinin de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Gül, bundan sonraki süreçte binanın yıkım sebebi ve benzer işlerin hem adli hem de idari olarak takip edileceğini belirterek, AFAD'ın koordinasyonunda diğer bütün birimlerin desteğiyle çalışmaların sürdüğünü, tahliye edilen vatandaşların AFAD'ın temin ettiği otelde konaklayacaklarını dile getirdi.

Bir gazetecinin enkazdan çıkarılan vatandaşların sağlık durumlarını sorması üzerine Gül, "Hayati tehlikesi olan yok. Geçmiş olsun." dedi.

Vali Gül, binanın enkazında şu an itibarıyla 7 kişinin olduğunu tahmin ettiklerini, bu sayının binaya misafir gelmiş olması halinde artabileceğini, dışarıya giden olduysa da azalabileceğini dile getirdi.

Binanın ruhsatlandırılmasına ilişkin usulsüzlük bulunup bulunmadığıyla ilgili sürecin adli ve idari olarak takip edileceğini belirten Gül, "Yapılması gereken iş olabildiğince çabuk bir şekilde arama kurtarma çalışmalarını sağlıklı olarak yapmak, tahliye ettiğimiz hemşehrilerimizi barındırmak, yaralı hemşehrilerimizin tedavisiyle ilgili çalışmalar yapmak. Buna yoğunlaştık." dedi.

Gül, çökme meydana gelen yapının çevresindeki riskli binaların da boşaltıldığını, alanı olabildiğince stabil hale getirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Vali Gül, yaralı vatandaşların tedavi gördüğü Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne geldi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi alan Gül, vatandaşlara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, bir cumhuriyet başsavcı vekili ve bir cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

2 mülkiye müfettişi görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin varsa ihmali, kusuru ve sorumluluğunu tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için görevlendirdiğimiz 2 mülkiye müfettişimiz çalışmalara başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Binadan itfaiyenin mobil asansörüyle kurtuldu

Bina sakinlerinden Tolga Gülpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin mobil asansörüyle tahliye edildiğini belirterek, "Çökme sırasında evde yalnızdım. Çökmenin etkisiyle uyandık. Mümkün olduğunca aklıselim ve sakin bir şekilde kalıp işimizi zorlaştırmadan dışarı tahliye olmaya çalıştık. İtfaiye ekipleri de bizi tahliye etmek için ellerinden geleni yaptı, biz de onlara yardımcı olmaya çalıştık." dedi.

Kendisinin binadan itfaiye ekiplerinin mobil asansörü sayesinde çıkarıldığını aktaran Gülpınar, binanın eski olduğunu ve daha önce kentsel dönüşüm için komşularıyla birlikte girişimde bulunduklarını anlattı.

"Yarısı Bizden" kampanyasından yararlanmak için apartman sakinleriyle birlikte müteahhitlerle görüştüklerini, ancak bunu bir anlaşmayla sonuçlandırmadıklarını belirten Gülpınar, "Niyetlendik ama sonuçlandırmadık. Keşke bağlasaydık." diye konuştu.

Binanın alt katındaki iş yerinde geçmişte kolon kesildiği veya söküldüğü yönündeki iddialara ilişkin yorum yapmak istemediğini belirten Gülpınar, şahit olmadığı bir konuda kimseye ağır ithamda bulunmak istemediğini, uzmanların inceleyeceğini ve gereğinin yapılacağını kaydetti.

Binada daha önce bazı çatlakların bulunduğunu da aktaran Gülpınar, bazı komşularının çökme öncesinde çatırdama sesleri duyduğunu söylediğini ancak kendisinin bu seslere şahit olmadığını anlattı.

Çökme sırasında başına beton parçasının düştüğünü, sağlık ekiplerinin kendisine müdahale ettiğini aktaran Gülpınar, "Evimiz bu haldeyken benim ufacık bir yaram ne ki. Bizim evimiz, yuvamız. Hepimiz için acı bir durum." şeklinde konuştu.