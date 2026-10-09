5 dev kurumdan dikkat çeken ‘fon’ açıklaması

Türkiye’de 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine girmesiyle büyüyen fon krizi, uluslararası finans kuruluşlarının da gündemine girdi.

Fitch Ratings, krizin finansal sistem açısından sistemik bir risk oluşturmasını beklemediğini açıklarken, S&P Global Ratings gelişmelerin sınırlı kalması halinde Türkiye’nin kredi notu üzerinde aşağı yönlü baskı öngörmediğini bildirdi. Moody’s ise krizden kaynaklanan kredi riskini sınırlı değerlendirirken denetimlerin artırılması gerektiğine dikkat çekti. Uluslararası endeks sağlayıcısı FTSE Russell, Türkiye’nin “İleri Gelişen Piyasa” statüsünü koruyarak ülkeyi izleme listesine almadı. JPMorgan ise diğer kuruluşlardan farklı olarak krizin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisine odaklandı. Fon piyasasındaki çalkantının 2026’nın son çeyreğinde ekonomik faaliyetleri sınırlı ölçüde baskılayabileceğini belirten banka, büyümenin de olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulundu. Haber Merkezi

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