Savaşa ara yaptırıma devam

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar İran’a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, İran petrolü ve petrokimya ürünlerini taşıyarak yaptırımları deldiği belirtilen 17 “gölge filo” gemisini yaptırım listesine aldı. Güney ve Doğu Asya pazarlarına milyonlarca varil ürün taşıdığı bildirilen gemilerin Panama, Bahamalar, Moğolistan, Palau, Kamerun ve Hong Kong gibi yerlerde kayıtlı olduğu açıklandı. Yaptırım listesine gemilerin işletilmesinde ve İran petrolü ile petrokimya ürünlerinin taşınmasında rol alan şirketler de eklendi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, adımın İran yönetimini bölgedeki faaliyetlerini finanse ettiği kaynaklardan mahrum bırakmayı amaçladığını belirtti. OFAC’ın daha önce yaptırım kapsamına aldığı iki gemi ise listeden çıkarıldı. AA

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