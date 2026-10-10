Akyol: Ben de “gayretullaha dokunur” diyeyim

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Türkiye’de yaşanan hukukî ve siyasî gelişmeleri değerlendirdiği köşe yazısında, AK Parti içerisinde Bülent Arınç ve Şamil Tayyar’ın açıklamalarını hatırlatarak siyasi iktidarın kendi içerisinden yükselen eleştirilere dikkat çekti.

Arınç’tan yargı ve iktidara yapılanlar 'gayretullaha dokunuyor' ikazı Arınç’ın “gayretullaha dokunur” sözünü hatırlatan Akyol, bu ifadenin yaşanan haksızlıklar karşısında ilahi adaletin hatırlatılması anlamına geldiğini belirtti. Şamil Tayyar’ın yozlaşmaya ilişkin sözlerine de değinen Akyol, denetim ve denge mekanizmalarının bulunmadığı yönetimlerde gücün kötüye kullanılmasının kaçınılmaz hâle gelebileceğini savundu. Akyol yazısında Adalet Bakanı ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanı Akın Gürlek’e de seslenerek, AYM ve AİHM kararlarının uygulanmaması karşısında hangi adımların atıldığının açıklanmasını istedi. Türkiye’de yargı bağımsızlığı ve temel hukuk ilkelerinin korunması açısından Anayasa Mahkemesinin önemine dikkat çeken Akyol, Arınç’ın ifadesine atıfla “Ben de ‘gayretullaha dokunur’ diyeyim” sözleriyle yazısını tamamladı. Haber Merkezi

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