Karadeniz yeni Hürmüz mü?

Karadeniz’de sivil ticarî gemileri hedef alan saldırıların sonuncusu facia ile sonuçlandı. Bulgaristan makamları, Byala açıklarında İHA’ların hedefi olan Türk sahipli ve Togo bayraklı “Alfa Watan” adlı kuru yük gemisinin battığını, 10 kişilik mürettebatın tamamının can verdiğini duyurdu.

Bölgede son iki günde hedef alınan sivil gemi sayısı üçe yükseldi. Yaşanan peş peşe saldırılar, deniz ticareti ve uluslararası güvenlik uzmanları tarafından küresel jeopolitikte yeni bir kırılma noktası olarak yorumlanıyor. Karar’ın haberine göre, güvenlik analizlerinde, Karadeniz’deki durumun Hürmüz Boğazı krizine benzediğine dikkat çekiliyor: “Nasıl ki İran, Hürmüz Boğazı’nı petrol ve tanker geçişlerini tehdit ederek jeostratejik bir şantaj ve baskı silahına dönüştürdüyse; Rusya da Karadeniz’i benzer bir askerî ve ticarî savaş sahasına çeviriyor. Sivil deniz ticaretinin doğrudan hedef alınması, bölgedeki ticarî koridorları kilitleyerek küresel tedarik zincirini baskı altına alma amacını taşıyor.” Haber Merkezi

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