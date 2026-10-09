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9 EKİM 2026 CUMA - YIL: 57

Azerbaycan’daki çağ dışı yasak sürüyor: Başörtülü öğrencileri kapı dışarı ettiler!

09 Ekim 2026, Cuma 01:44
Azerbaycan’da kamu okullarında katılaştırılan kılık-kıyafet uygulaması ve başörtüsü yasağı sahada yeni krizlere yol açıyor. Başörtülü kız öğrencilerin içeri alınmayarak kapı dışarı edildiği anlar kameralara yansıdı.

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Azerbaycan’da başörtüsü yasağı: Öğrenciler okullara alınmadı

 

Azerbaycan genelindeki devlet okullarında son haftalarda sıkı denetimlerle hayata geçirilen başörtüsü (hicab) kısıtlaması, ülkenin güneyindeki Celilabad rayonunda gergin anların yaşanmasına neden oldu. Celilabad 9 Sayılı Tam Ortaokulu’nda sabah saatlerinde ders başı yapmak üzere gelen başörtülü öğrenciler, okul idaresi ve görevliler tarafından bina girişinde durduruldu. Başörtülü öğrencilerin tek tek tespit edilerek okul bahçesinden ve bina kapısından dışarı çıkarıldığı anlara ait görüntüler sosyal medyada infial oluşturdu.

VELİLERE KAPILAR KAPATILDI, ÖĞRENCİLER EVLERİNE GÖNDERİLDİ

Olay anında kaydedilen görüntülerde, okul yönetiminin ve güvenlik personellerinin başörtülü öğrencileri bina kapısından geri çevirdiği, içeri girmelerine kesin bir dille izin vermediği görüldü. Duruma tepki göstermek isteyen ve çocuklarının eğitim hakkının engellendiğini belirten öğrenci velileri okul idaresiyle görüşmek istedi. Ancak okul yönetimi, giriş kapılarını içeriden kilitleyerek velilerin binaya girmesini engelledi. İçeri alınmayan öğrencilerin aileleriyle birlikte ya da yalnız başlarına sokak boyunca evlerine dönmek zorunda kaldığı anlar dikkat çekti. Görüntüleri kaydeden çevredekiler, “Celilabad 9 No’lu Ortaokul’da kimin başı örtülüyse hepsini zorla dışarı çıkarıyorlar. Veliler itiraz etmek istiyor ama kapıları kapatıp kimseyi içeri almıyorlar. Çocukların hepsini evlerine gönderiyorlar” sözleriyle yaşananları aktardı.

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ALİYEV: İŞİMİZE KARIŞMAYIN

Okullardaki başörtüsü yasağının yeniden katı bir şekilde uygulanması, kamuoyunda ve özellikle Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları ile siyasî çevrelerde ciddi tepkilere yol açmıştı. Gelen tepkilerin ardından geçtiğimiz günlerde konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, doğrudan isim vermeden Türkiye ve dış çevrelerden gelen eleştirileri sert sözlerle hedef almıştı.

Bakü’nün kendi iç dinamiklerine ve seküler yapısına müdahale edilemeyeceğini savunan Aliyev, şu ifadeleri kullanmıştı: “Herkes yerini bilsin, bizim işlerimize karışmasın, yaşam tarzımıza burnunu sokmasın ve bize yol göstermesin. Herkes kendi halkının ve kendi devletinin derdine düşsün. Azerbaycan’ın bugünkü gerçekliği öyle bir noktadadır ki pek çok ülke için bir model haline geldik. Gerek fiziksel gerekse ideolojik risklere karşı ciddi tedbirler alınmaktadır ve alınmaya da devam edilecektir.”

Haber Merkezi

Haber Merkezi

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