MSB’den Mekke İttifakı mesajı: “Anayasaya uygun ilerleyecek”

Millî Savunma Bakanlığının (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısı, kuruluşunun 100. yıldönümünde, Cumhuriyet’in milli atılımlarının sembol noktalarından biri olan Gölcük Tersanesi Komutanlığında yapıldı.

Birinci Dünya Savaşı’nda mayın hasarı alan Yavuz Zırhlısı’nın onarımı amacıyla hayat bulan tersane, bugün Türkiye’de denizaltı inşa edebilen tek tersane olma özelliği taşıyor. Bakanlık, Mekke Savunma Anlaşması’nın 5 Ekim’de Suudi Arabistan’da gerçekleşen toplantısıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu toplantıdan sonra yayımlanan ortak bildirideki “Ulusal mevzuatlara uygun olmak kaydıyla” sözlerine benzer şekilde, “Üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan’a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür. Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir” dendi. Anlaşmanın önce TBMM onayına sunulması, konuşlandırmanın şartlarının kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 230

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.