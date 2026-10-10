Çelik: Çocuklarımızı şiddete teslim edemeyiz

Kültür ve Millî Eğitim Eski Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, geçtiğimiz yılın sonunda yaşanan ve bu yılın eğitim döneminde de devam eden okuldaki şiddet olaylarını yazdı.

Karar gazetesinde yayınlanan yazısında Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Manisa ve İstanbul’daki olayları tek tek ele alan Çelik “Çocuklarımızın içinde yetiştiği sosyal ve psikolojik iklim üzerinde ciddi biçimde düşünmek zorundayız” dedi. Bugün sosyal medyadan siyasete, televizyondan günlük hayatımıza kadar giderek sertleşen bir dilin hâkim olduğuna dikkat çeken Çelik, “Şiddetin onların gözünde bir seçenek, bir güç göstergesi veya bir problem çözme yolu hâline gelmesini önlemek zorundayız” değerlendirmesinde bulundu.

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