Fransızlardan lise eylemlerine destek

Fransa’da yapılan ankete göre, Fransızların yarısından fazlası liselilerin daha iyi eğitim koşulları talebiyle düzenlediği ve günlerdir devam eden eylemlere destek veriyor.

Elabe araştırma şirketince BFMTV için yapılan anket, ülkenin pek çok noktasında günlerdir devam eden ve yer yer şiddet olaylarının yaşandığı lise eylemleri hakkında toplumun nabzını ölçtü. Anket, Fransızların yüzde 72’sinin liselilerin taleplerinin meşru olduğunu düşündüğünü, yüzde 55’inin eylemlere destek verdiğini gösterdi. Lise eylemlerine destek oranı öğrenci velileri arasında yüzde 71 oldu. AA

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