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8 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

ABD'de Demokrat senatör adayı Abdul El-Sayed: Netanyahu, ABD'yi İran'la savaşa itiyor

08 Ekim 2026, Perşembe 14:07
ABD'de Michigan'ın Demokrat senatör adayı Mısır asıllı Abdul El-Sayed, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Başkan Donald Trump yönetimini İran'a karşı savaşa girmeye yönlendirdiğini belirtti.

The Hill gazetesinin haberine göre, El-Sayed, NewsNation kanalına ABD'nin İran'la savaşa girmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

El-Sayed, "İran'daki savaşın içinde olmamızın bir nedeni de İsrail Başbakanı'nın bunu savunması." dedi.

Bu konuda hiçbir anlaşmazlık bulunmadığını kaydeden El-Sayed, "Netanyahu, Durum Odasına gelip savaşı savundu ve şimdi bunun bedelini ödüyoruz. Benzinimiz, market alışverişlerimiz artık karşılanamaz hale geldi. Üstelik oraya gönderdiğimiz milyarlarca dolarlık vergi parası da cabası." ifadelerini kullandı.

El-Sayed, ABD'nin vergi gelirlerinin yurt dışındaki savaşları desteklemek için kullanılmasına karşı olduğunu vurgulayarak yabancı ordulara koşulsuz mali destek sağlanmasını da istemediğini kaydetti.

Rakibinin anketlerde geride kaldığı için bu konuda "tavır değiştirdiğini" ifade eden Demokrat senatör adayı El-Sayed, Michigan'da yapılan son anketlerde küçük bir farkla önde gidiyor.

El-Sayed, ayrıca ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, rakibini hedef alarak "Ticaret savaşına girmiş olmamızın sebebi Donald, ve senin aday olmanın sebebi de o." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan El-Sayed'e tepki

ABD Başkanı Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda El-Sayed'e tepki gösterdi.

El-Sayed'in rakibi Mike Rogers'ın "son derece iyi bir aday" olduğunu savunan Trump, "Mohamed El-Sayed, Demokratlar için berbat bir aday." ifadesini kullandı.

Trump, El-Sayed'in "radikal bir aşırılık yanlısı" ve "terörist sempatizanı" olduğunu iddia ederek, Demokrat adayın Filistin'e destekleriyle bilinen ABD'li Türk yayıncı Hasan Piker'den hiçbir farkı olmadığını söyledi.

Her ikisini de ABD karşıtı olmakla suçlayan Trump, El-Sayed'in değerlerinin Michigan halkının ve ABD'nin değerleriyle örtüşmediğini öne sürdü.

Trump, Cumhuriyetçi aday Rogers'ı desteklediğini vurgulayarak seçmenlere Rogers'a oy verme çağrısında bulundu.

Tam adı Abdulrahman Mohamed El-Sayed olan ve kısaltılmış şekliyle Abdul El-Sayed ismini kullanan Mısır asıllı Müslüman aday, 5 Ağustos’ta Michigan’da yapılan ön seçimlerde rakibi ABD Temsilciler Meclisi üyesi Haley Stevens'ı geride bırakarak Demokrat Partinin adayı olarak yarışı kazanmıştı.

Mısırlı göçmen bir ailenin çocuğu ve tıp doktoru olan El-Sayed, ülkede kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçi Partinin adaylığını kazanan eski Temsilciler Meclisi üyesi Mike Rogers ile yarışacak.

AA

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