Fon komisyonundan bu kadar mı kaçılır? - AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Muhalefet partilerinin “fon krizi” için verdiği önergeler, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Milletvekilleri, “Araştırma komisyonu kurmaktan kaçınılır mı?” diye sordu.

Ankara - Mehmet Kara

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TBMM Genel Kurulu’nda, kamuoyunda “fon krizi” olarak bilinen sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin muhalefet partilerinin Meclis araştırma önergeleri görüşüldü. Yeni Yol, İYİ Parti, YENİ Parti, DEM Parti ve İYİ Parti’nin konuya ilişkin verdiği önergeler, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Milletin parasını verin

Yeni Yol Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, TBMM’nin acilen bir araştırma komisyonu kurulması gerektiğini belirterek, “Hani diyorsunuz ya: ‘İşin sonu nereye kadar giderse gitsin...’, sonu nereye kadar giderse gitsin izlemeli, şeffaf bir şekilde millete bilgi vermeli ve milletin parasını, o çalınan parasını, gasbedilen parasını, alın terini, emeğini bir an önce vermeli” diye konuştu.

Araştırma komisyonu kurmaktan kaçınılır mı?

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun söz konusu iddiaların araştırılması için kurulması istenen komisyonla, “Kimse burada yalan ve iftirayla suçsuz insanları da suçlayamaz. Meclis araştırma komisyonu bunun aleti yapmamalıdır” sözlerine tepki gösteren Kısacık, “Sayın Akbaşoğlu’nu şok içinde izledim yani bir araştırma komisyonu kurmaktan bu kadar mı kaçılır? İlk önce sizin gelip hemen bunu araştıralım demeniz lazım. Bu Meclis’in bir onuru var, bir şerefi var, bir haysiyeti var, yeter, bu kadar da olmaz” şeklinde konuştu.

Sorumlular tek tek hesap vermeli

DEM Parti adına konuşan İstanbul Milletvekili Kezban Konukcu, “Ülkeyi soygunculardan soyguncu beğen, soygunlardan soygun beğen memleketi haline çevirdiniz. Halkın kaynaklarını yandaşa aktarıyorsunuz. Yolları, köprüleri satmalara doyamadınız, yeni satışlar yolda. Emekçiyi açlık sınırının altında çalıştırarak bir diğer soygunun önünü açıyorsunuz. Halkın parasıyla oluşturulan bütçeyi faizcilere peşkeş çekerek emeklileri de açlığa, ölüme mahkum ederek soygunlarınızı daha da derinleştiriyorsunuz” dedi.

Önergelerin hiç biri kabul edilmedi

YENİ Parti Muğla Milletvekili Gizem Özcan ise bir fonun veya şirketin bilançosunun konuşulmadığını ifade ederek “Bu insanlar paralarını sokakta karşılaştıkları birine teslim etmediler. Lisanslı kuruluşlara, denetlendiğine inandıkları yatırım fonlarına yatırdılar.” diye konuştu. YENİ Parti’nin önergesi de AKP ve MHP’lilerin oylarıyla kabul edilmedi. Böylece Meclis’te grubu bulunan muhalefet partilerinin “fon krizi” ve sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin grupları adına verdikleri Meclis araştırma önergelerinin hiçbiri kabul edilmedi.

Tokluk sınırı nedir?

Meclis Kurulu’nda fon krizi ile ilgili DEM parti’nin verdiği Meclis araştırma önergesi üzerine partisi konuşan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, “Bu ülkede bir açlık sınırı var, bir yoksulluk sınırı var. Peki, bu ülkenin tokluk sınırı nedir?” diye sordu. Fon krizinde kişilerin değil, sistemin konuşması gerektiğini söyleyen Aydın, “İktidarın ürettiği bu tipolojiyi, bu ahlâkı sorgulamamız gerekiyor zira çürüme buradan başlıyor. Biz, bugün, aslında, devletin kişiselleştirilmesinin ya da kişilerin devletleştirilmesinin sonuçlarını yaşıyoruz. Sonradan görme ya da iktidardan görme bu tipoloji öyle birkaç kişiyle izah edilemez. Peki, bu ülkenin tokluk sınırı nedir? Birileri kaç ihale aldıkları zaman doyacaklar? Ne kadar hisseyi, ne kadar imar rantını aldıkları zaman doyacaklar? Biz bunu bilmiyoruz. Onun için, önümüzde bir imkân var, bu tokluk sınırı olmayanları bu milletin sırtından hep beraber atalım; bir komisyon oluşturalım, ucu nereye varıyorsa varsın arkadaş, temizlenelim, arınalım diyorum” şeklinde konuştu.

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AKP’li Özlem Zengin: Tamamı açıklansın

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu’nda fon krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fon İzleme Kurulu oluşturulduğunu belirten Zengin, Bu kurulla birlikte önce mağdur olan insanlarla ilgili tablo tesbit edilerek bir an evvel 1 milyona kadar olan ödemelerin yapılması hedefleniyor. En önemli kısmının da bu olduğunu düşünüyoruz” dedi. Zengin, şu ifadeleri kullandı: “Biz ‘Kim kaç lira almış’tan öte ‘Bu suç nasıl işlendi’, ‘Bu suçu işleyenler içerisinde kamuda kim, hangi şekilde dahil oldu’ bunun tesbit edilmesi tüm Türkiye’nin geleceği için çok önemli, Türkiye siyasetinin geleceği için önemli. Hepsinin açıklanmasını istiyorum. Nasıl olur bilmiyorum ama bu liste açıklansın, herkes bence huzura ulaşsın.”

Haber Merkezi

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İzmir Milletvekili Ümit Özlale: Erdoğan’a Pazartesi’ye kadar süre

YENİ Parti Genel Merkezi’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İzmir Milletvekili Ümit Özlale, “Sayın Erdoğan Pazartesine kadar sıralı liste paylaşılmazsa yine belgeli bir şekilde çok büyük meblağlarla işlem yapan AK Partili üyeleri sizle paylaşacağız” ifadesini kullandı. Özlale, açıklamasında Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a ilişkin “Hedef Portföy’de MKK numarası 29289013 olan 170 milyon liralık işlem size ait” ifadelerini kullandı. Özlale, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş’a da şu ifadelerle seslendi: “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş. Babanız Hasan Özdemir, PHE. Ve PRY fonlarında hiç işlem yaptı mı? Birçok işlem tespit ettik, hepsinin belgesi var. Bir tanesinin MKK belgeni olsun veriyorum size. 235 42 284. Babanız Hasan Özdemir ya da kendi adı, kendisi adına başkası. Bu fonlarda toplam 830 milyon liralık bir işlem gerçekleştirdi mi?”

Haber Merkezi