Takipteki borçlar büyüdükçe büyüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık istatistiklerini açıkladı. BDDK verilerine göre yurttaşın kullandığı tüketici kredileri 2 Ekim itibarıyla haftalık 16 milyar 491 milyon lira artarak 3 trilyon 501 milyar 950 milyon liraya çıktı.

Bu tutarın 842 milyar 536 milyon lirası konut, 42 milyar 92 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 617 milyar 322 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bireysel kredi kartı borçları da bir haftada 69 milyar 706 milyon lira artışla 3 trilyon 533 milyar 557 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı borcunun 1 trilyon 331 milyar 343 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 202 milyar 214 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 35 milyar 848 milyon lira artarak 4 trilyon 319 milyar 135 milyon lira oldu. Borçla birlikte, ödenemediği için yasal takibe intikal eden borç tutarı da arttı. Bankaların takipteki alacakları, 2 Ekim itibarıyla önceki haftaya göre 26 milyar 775 milyon lira artışla 914 milyar 579 milyon liraya çıktı. Haber Merkezi

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