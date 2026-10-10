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10 EKİM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Okullarda neler değişecek?

10 Ekim 2026, Cumartesi 01:42
Okullarda artan şiddet olayları velileri tedirgin ederken, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şubat ayı itibarıyla eğitimde topyekûn bir sistem değişikliğine gidileceğinin sinyallerini verdi.

Son bir hafta içerisinde İstanbul’un Başakşehir ve Esenyurt ilçelerindeki iki  okulda meydana gelen saldırı olayları, okul güvenliği tartışmalarını yeniden zirveye taşıdı. Artan veli tedirginlikleri üzerine Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 7 farklı bakanlığın ortaklaşa yürüttüğü geniş çaplı bir eylem planı hazırladı. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şubat ayı itibarıyla fiziki güvenlik tedbirlerinden kılık kıyafet yönetmeliklerine ve atama sistemlerine kadar eğitimde topyekûn bir sistem değişikliğine gidileceğinin işaretlerini verdi.

YENİ TEDBİRLER NE OLACAK?

KARAR’ın Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, okul içi şiddeti ve dışarıdan gelebilecek tehditleri önlemek amacıyla okullar risk durumlarına göre kategorize edilecek. Bu kapsamda her okulun fiziki yapısına ve ihtiyacına uygun özel güvenlik senaryoları (bahçe duvarlarının yükseltilmesi, tam kapsamlı kamera sistemleri, elektronik giriş turnikeleri vb.) oluşturuluyor. Sistemdeki en büyük insan kaynağı takviyesi ise okulların ortak kullanım alanlarını denetlemek üzere istihdam edilen 25 bine yakın bahçe görevlisi ile sağlanacak.

VELİ RANDEVU SİSTEMİ NEDİR? 

Okullardaki yabancı kişi sirkülasyonunu sıfıra indirmek amacıyla hayata geçirilen “Veli Randevu Sistemi”, güvenlik eylem planının en kritik ayağını oluşturuyor. Yeni dönemde veliler, idare veya öğretmenle görüşmek istediklerinde çat kapı okula giremeyecek; belirlenen dijital veya idarî randevu saatlerine uymak zorunda kalacaklar. Ayrıca okul içerisindeki yabancı kişilerin kapıdaki görevliler tarafından anında fark edilebilmesi için, öğretmenlerin okul içerisinde beyaz önlükle bulunması kuralı daha sıkı uygulanacak. 

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ KISALACAK MI?

MEB, eğitimde fırsat eşitliğini bozmadan zorunlu örgün eğitim süresinin kısaltılmasını da önümüzdeki dönemde daha güçlü bir şekilde tartışmaya açmaya hazırlanıyor. Öğretmenlerin “norm fazlası” yerleştirilmeleri konusunda ise Bakan Tekin, yüzde 80 oranında eşleştirme sağlandığını, bundan sonraki atamaların sadece açık kadrosu bulunan (boş) okullar üzerinden, sistemin kontenjan sınırlarına kesin bir şekilde uyularak yapılacağını belirtti.

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