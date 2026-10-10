Meclis Kurulu’nda fon krizi ile ilgili Meclis araştırma önergesi üzerine partisi konuşan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, “Bu ülkede bir açlık sınırı var, bir yoksulluk sınırı var. Peki, bu ülkenin tokluk sınırı nedir?” diye sordu.

Fon krizinde kişilerin değil, sistemin konuşması gerektiğini söyleyen Aydın, “İktidarın ürettiği bu tipolojiyi, bu ahlâkı sorgulamamız gerekiyor zira çürüme buradan başlıyor. Biz, bugün, aslında, devletin kişiselleştirilmesinin ya da kişilerin devletleştirilmesinin sonuçlarını yaşıyoruz. Sonradan görme ya da iktidardan görme bu tipoloji öyle birkaç kişiyle izah edilemez. Peki, bu ülkenin tokluk sınırı nedir? Birileri kaç ihale aldıkları zaman doyacaklar? Ne kadar hisseyi, ne kadar imar rantını aldıkları zaman doyacaklar? Biz bunu bilmiyoruz. Onun için, önümüzde bir imkân var, bu tokluk sınırı olmayanları bu milletin sırtından hep beraber atalım; bir komisyon oluşturalım, ucu nereye varıyorsa varsın arkadaş, temizlenelim, arınalım diyorum” şeklinde konuştu.

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