Bağımsız Filistin Devleti kurulsun - Gazze soykırımının 3. yılında Almanya’dan dikkat çeken teklif

ALMANYA BAŞBAKANI FRIEDRICH MERZ, FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASININ, BÖLGEDE BARIŞ VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN EN İYİ YOL OLDUĞUNU İFADE ETTİ.

Bağımsız Filistin Devleti kurulsun

İsrail’in Gazze’de üç yıldır sürdürdüğü soykırım, on binlerce Filistinlinin can vermesine, yüz binlercesinin yaralanmasına ve bölgenin büyük bölümünün tahrip olmasına yol açarken, insani kriz de giderek derinleşiyor. Soykırımın üçüncü yılında Gazze’de temiz suya erişim dahi büyük ölçüde kısıtlanırken, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin kayıpları da ağırlaştı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise kalıcı barış ve güvenlik için İsrail’in yanında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını çözüm olarak gösterdi.

İki devletli çözüm vurgusu

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 7 Ekim 2023 saldırıları ve ardından İsrail’in Gazze’de şiddetlendirdiği soykırımın üçüncü yıl dönümünde, bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasının en iyi yolunun İsrail’in yanında bir Filistin devletinin kurulması olduğunu ifade etti. Merz, yaptığı yazılı açıklamada, “İsrailliler, Filistinliler ve komşularının barış ve güvenlik içinde yaşayabileceği yeni bir düzenin temellerini atmak zorundayız. Hükümetimiz, bu amaç için çaba göstermektedir. İnancımıza göre, bu hedefe en iyi şekilde İsrail’in yanında bir Filistin devletinin kurulmasıyla ulaşılabilir.” değerlendirmesinde bulundu. Merz, Ekim 2023’te can verenleri andığını, geride kalanların acı ve yaralarının iyileşebileceğini umduğunu vurguladı.

Hapishanelerde 92 Filistinli esir can verdi

Filistin Esirler Cemiyeti, Ed-Damir İnsan Hakları Derneği ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, Gazze’de 3. yılını dolduran soykırım dolayısıyla ortak bir rapor yayınladı. Raporda, 1967’den bu yana İsrail hapishanelerinde ölen Filistinli tutuklu sayısının 329’a ulaştığı, bunlardan 92’sinin son 3 yılda can verdiği belirtildi. Bu sayının, tarih boyunca hapishanelerde can veren tüm Filistinlilerin yaklaşık yüzde 28’ine karşılık geldiği aktarıldı. İsrail’in zorla alıkoyma politikası sebebiyle Gazze’de gözaltına alındıktan sonra ölen onlarca kişinin akıbetinin belirsizliğini koruduğu hatırlatılan raporda, İsrail yönetimi tarafından teslim edilmeyen esir cenazesi sayısının ise 100 olduğu ifade edildi.

Yarım milyon insanın suyu azaldı

Üç yılın sonunda Gazze’deki kriz yalnızca bombardımanlarla sınırlı değil. Birleşmiş Milletler, İsrail’in kritik malzemelerin Gazze’ye girişine yönelik kısıtlamalarının su ve sanitasyon hizmetlerini de sekteye uğrattığını açıkladı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, araç, yedek parça ve motor yağı gibi kritik ekipmanların bölgeye girişine izin verilmemesi nedeniyle Gazze’nin güneyindeki iki tuz arıtma tesisinde su üretiminin düştüğünü bildirdi. Bunun sonucunda Gazze genelinde yaklaşık yarım milyon insanın içme suyunda azalma meydana geldi. BM’nin tahminlerine göre, su altyapısı tamamen işler hale gelene kadar Gazze’de her dört aileden üçü kamyonlarla taşınan suya bağımlı durumda. İnsani yardım kuruluşları 3 bin 200 toplama noktasından her gün yaklaşık 25 bin metreküp içme suyu dağıtıyor. Ancak su taşımak için kullanılan araçların bakıma ihtiyaç duyduğu, özellikle “Sarı Hat” boyunca güvenlik sorunları nedeniyle bazı bölgelere erişimin sık sık durduğu belirtiliyor.

Haber Merkezi