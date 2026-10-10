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10 EKİM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

RİSALE-İ NUR BU VATANA HAKİMDİR - BEDİÜZZAMAN'A İFTİRA ATMAK HİÇ KİMSENİN HADDİ DEĞİL

10 Ekim 2026, Cumartesi 01:49
RİSALE-İ NUR’UN BU VATANA HÂKİM OLMASINDAN RAHATSIZ OLAN ÇEVRELERİN, BEDİÜZZAMAN'A İFTİRA ATMA YARIŞINA GİRMESİ TEPKİ ÇEKTİ. BEDİÜZZAMAN'A İFTİRA ATMAK HİÇ KİMSENİN HADDİ DEĞİL.

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SAİD NURSî’NİN HAK MÜCADELESİ VERDİ

“Konuşan yalnız hakikattir, hakikat-i imaniyedir...” sözüyle tüm hayatının ve hareketinin özünü iman hakikatleri olarak ifade eden “Biz Risale-i Nur şakirtleri, Risale-i Nur’u değil dünya cereyanlarına, belki kâinata da alet edemeyiz. Hem Kur’ân bizi siyasetten şiddetle men etmiş.” diyerek Risale-i Nur hareketinin hiçbir cereyana alet olamayacağını deklare eden Bediüzzaman Said Nursî; hak, adalet, hürriyet, müsbet iman hizmeti mücadelesi vermiştir.

DİNİN SİYASETE ALET EDİLMESİNE HAYIR DEDİ

Risale-i Nur hareketi sadece dinsizliği siyasete alet eden anlayışlara karşı çıkmamış, dini siyasete alet eden yaklaşımları da benimsememiş, “entrikalı cemaat” görüntüsünü vermekten de şiddetle imtina etmiştir. Risale-i Nur hareketi şeffaf, görünür bir harekettir. Buradan hareketle “Elimizde nur var, siyaset topuzu yok” sözleriyle Risale-i Nur’un siyasi bir gayesinin asla olamayacağını her fırsatta tekrarlayan Bediüzzaman'ı itham hangi aklın ürünüdür?

RİSALE-İ NUR'A ATILAN ÇAMUR TUTMAZ

Seküler bir zemin üzerine oturtulmak istenen yeni Türkiye’nin karşısında sergilediği İslâmî duruşla milletin yüreğine su serpen, yazdığı eserlerle milletin imanının kurtulmasına hizmet eden Bediüzzaman’ın kendisine yapılan onca baskıya rağmen hareket tarzını müsbet iman hizmeti ile sınırlaması; 15 Temmuz hareketiyle Risale-i Nurları ilişkilendirme iğretiliğini de baştan aşağı çürütmektedir.

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Etiketler: bediüzzaman, risale-i nur, ihtida, said nursi, doğru islamiyet, sempozyum, ihsan şenocak, tefsir, tefekkür, kainat kitabı, ateizm, deizm, materyalizm
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