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Karabağ gazisinden yasak tepkisi: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor

10 Ekim 2026, Cumartesi 01:17
Karabağ Savaşı’nda kolunu vatan için kaybeden Azerbaycan gazisi, başörtülüolduğu gerekçesiyle kızının okula alınmamasına tepki gösterdi: “Bizim kanımız çocuklarımız okula gidemesin diye dökülmedi!” dedi.

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Azerbaycan’da başörtüsü yasağı: Öğrenciler okullara alınmadı

 

Azerbaycan’da okullarda ve eğitim kurumlarında başörtüsüne yönelik getirilen kısıtlamalar ile derslere giriş yasakları kamuoyunda büyük tepki toplamaya devam ediyor. Başörtülü olduğu gerekçesiyle derse girmesi engellenen öğretmen Zehra Hasanova ile kızı başörtüsü nedeniyle okula alınmayan 2. Karabağ Savaşı gazisinin paylaştığı feryat dolu videolar, Aliyev yönetimine ve Eğitim Bakanlığı’na yönelik toplumsal tepkiyi zirveye taşıdı.

ÇOCUKLARIN EĞİTİM HAKKI VE GELECEK UMUDU ÇALINAMAZ

Yasağa maruz kalan öğretmenlerden Zehra Hasanova, okul idaresi tarafından çağrılarak başörtülü şekilde artık derse girmesine izin verilmeyeceğinin tebliğ edildiğini duyurdu. Gözyaşlarını güçlükle tutarak çektiği videoda Hasanova: “Mektebe çağrıldım ve başörtülü şekilde artık derse giremeyeceğim söylendi. Annem beni okutabilmek için temizlikçilik yaptı. O dönemde de okullarda izin verilmediği için 11. sınıfı bitirir bitirmez örtündüm. Benim başka işim var, rızkımı kazanırım. Ancak başörtülü kız çocuklarının, şakirtlerin hakkını savunmak zorundayız. Başörtüsüne özgürlük istiyorum. Kimseye zorla başörtüsü taktırılmasına da zorla başının açılmasına da karşıyım. Bu keyfi engelleme adalete sığmaz.”

Kanımızı çocuklarımız mektebe gidemesin diye dökmedik

Kamuoyunda yankı uyandıran tepkilerden biri ise 2. Karabağ Savaşı’nda kolunu kaybeden Azerbaycan gazisinden geldi. Protez kolunu ve savaşta kaybettiği uzvunu göstererek video kaydı yayımlayan gazi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Eğitim Bakanlığı’na seslendi: “Bax bu qolumu 2. Vatan Uğrunda döyüşlerde feda elemişem. Vatan sağ olsun! Ama bu günlerde benim kızım başörtüsü taktığına göre artık mektebe gidebilmeyecek. Bizim kanımız, çocuklarımızın gözü yaşlı kalsın, mektebe gidemesinler diye dökülmedi! Ben buna itiraz ediyorum. Hiçbir resmî emirde ‘başörtüsü yasağı’ yazmıyor. Bu zulme sessiz kalanlara sesleniyorum; bu haksızlık kabul edilemez!” Özellikle Karabağ zaferinde canını ve uzuvlarını ortaya koyan şehit ve gazi ailelerinin maruz kaldığı bu muamelenin vicdanları yaraladığını belirten vatandaşlar, Bakü yönetiminden başörtüsü yasağının derhal kaldırılmasını ve okullardaki keyfi engellemelere son verilmesini talep ediyor.

Haber Merkezi

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