AB sınırları 3 aşamada açacak

Korona virüs ile mücadelede Avrupa Birliği (AB) ülkeleri sokağa çıkma planlarını uygulamaya koyarken, AB de, Schengen sınırlarını açmaya hazırlanıyor.

AB sınırlarını, önce komşu ülkeler arasında sınırların açılmasından başlayarak 3 aşamada ilerletmeyi planlayan Brüksel, henüz tamamiyle normale dönülecek güne ilişkin bir takvim ise açıklamıyor. Amerika’nın Sesi’ndeki habere göre AB yönetimi, 15 Haziran’a kadar ise dış sınırların kapalı tutulmasını istiyor. Korona virüsün sert vurduğu Avrupa’da 2 aydır Schengen sınırları kapalı ya da kontrol altında tutuluyor. Avrupa Birliği Komisyonu, üye ülkeleri, gerekli olmayan yolculuklara 15 Haziran’a kadar sınırlama getirmeye devam etmelerini istedi. Almanya ve Polonya’da turizm sektörü temsilcileri sınırların açılması için gösteriler düzenliyor. Fransa, İspanya, İtalya, Almanya başta olmak üzere turizm sektörleri yaz sezonunun olabildiğince az yarayla kurtarılması için hükümetlere baskı yapıyor. Avrupa Parlamentosu’ndaki en büyük grup Avrupa Halk Partisi Grubu (PPE), sınırların işbirliği içinde yeniden açılması çağrısı yaptı. Yaklaşık 15 milletvekili Komisyon’a açık çağrı yaparak, sınırların açılması ve AB üyelerinin Schengen sınırları içinde seyahat edebilmelerini istedi.