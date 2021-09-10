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11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

AB: Taliban ile şartlı ilişki kurulmalı

10 Eylül 2021, Cuma 15:36
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası Genel Sekreter Yardımcısı Charles Fries, AB’nin belirlediği şartlar çerçevesinde Taliban ile ilişki kurması ve ihtiyaç duyulduğunda başvurulacak, kendine ait askerî gücü inşa etmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosunun Güvenlik ve Savunma Komitesi, AB Savunma Bakanlarının 1-2 Eylül’deki gayriresmî toplantısının sonuçlarının açıklandığı ve tartışıldığı oturum düzenledi. Oturumda konuşan Fries, Afganistan’ın sadece bir “Amerikan savaşı” olmadığını, AB üye ülkelerinin sadece NATO’nun 5. maddesi uyarınca orada bulunmadığını, AB’nin de çıkarları gereği misyona katıldığını ifade etti. 

Terörizm, düzensiz göç, uyuşturucu kaçakçılığı gibi tehditlerin AB’yi de ilgilendirdiğini belirten Fries, “Bu tehditler hâlâ mevcut. Bu sebeple Taliban ile koşullu ilişki kurmak gerekecek.” dedi. Fries, söz konusu şartlı ilişkinin öncelikle AB’nin Afga-nistan’da varlığını sürdürmesiyle mümkün olacağını dile getirerek, “Biz Avrupalılar, AB’nin yıllarca süren güçlü askerî taahhütlerinden ve 17 milyon avrodan fazla ekonomik yardım yaptıktan sonra, sadece tahliye operasyonları bakımdan değil, daha geniş anlamda kendimizi Amerikan kararlarını takip eder halde bulduk.” ifadesini kullandı. 

Etiketler: AB, Taliban, ilişki
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