'AB yolundaki bir ülkede kabul edilemez'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gözaltına bir tepki de Avrupa ülkelerinden geldi. AB yolundaki bir ülkede siyasî muhalifleri hedef almanın kabul edilemeyeceği ifade ediliyor.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘kent uzlaşısı’ ve ‘yolsuzluk’ iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına Avrupa’dan tepki geldi.

Avrupalı Yeşiller Partisi Eş Başkanları Vula Tsetsi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “yargı bağımsızlığını erozyona uğrattığını” söyleyerek, “[Erdoğan’ın] siyasî muhalifleri hedef alması, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmak isteyen hiçbir ülkede kabul edilemez. Ekrem İmamoğlu’nun derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Avrupa Konseyi acil tedbir almalı

Avrupa Yeşiller Partisi Eş Başkanı Ciaran Cuffe ise, “Bu tutuklamanın siyasî amaçlı olduğu ve Erdoğan’ın en büyük siyasî rakibine karşı uyguladığı baskının bir parçası olduğu açıktır.

AB, Erdoğan hükümetini sorumlu tutmalıdır; bu nedenle bu hafta gerçekleşecek olan Avrupa Konseyi’nin Türkiye’de demokrasiyi desteklemek üzere somut ve acil tedbirler almasını bekliyoruz” sözlerini dile getirdi.

Ankara - Anka

AB derhal harekete geçmeli

Avrupa Parlamentosu üyesi ve eski Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve diğer 100 kişinin gözaltına alınması, Türkiye’deki demokrasiye ağır bir gölge düşüren ciddi ve benzeri görülmemiş bir olaydır.

Uluslararası toplum ve Avrupa Birliği (AB), antidemokratik bir tırmanışı önlemek üzere derhal harekete geçmelidir” dedi.