"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MART 2025 CUMA - YIL: 56

'AB yolundaki bir ülkede kabul edilemez'

21 Mart 2025, Cuma 05:35
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gözaltına bir tepki de Avrupa ülkelerinden geldi. AB yolundaki bir ülkede siyasî muhalifleri hedef almanın kabul edilemeyeceği ifade ediliyor.

Demokrasiyi tahrip eden hukuksuzluğa büyük tepki
Bu tablo hukuk devletine yakışmıyor - Demokrasimiz, ekonomimiz ve dış itibarımız zarar görecek
İBB soruşturmasında gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘kent uzlaşısı’ ve ‘yolsuzluk’ iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına Avrupa’dan tepki geldi.

Avrupalı Yeşiller Partisi Eş Başkanları Vula Tsetsi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “yargı bağımsızlığını erozyona uğrattığını” söyleyerek, “[Erdoğan’ın] siyasî muhalifleri hedef alması, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmak isteyen hiçbir ülkede kabul edilemez. Ekrem İmamoğlu’nun derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz” dedi. 

Avrupa Konseyi acil tedbir almalı

Avrupa Yeşiller Partisi Eş Başkanı Ciaran Cuffe ise, “Bu tutuklamanın siyasî amaçlı olduğu ve Erdoğan’ın en büyük siyasî rakibine karşı uyguladığı baskının bir parçası olduğu açıktır.

AB, Erdoğan hükümetini sorumlu tutmalıdır; bu nedenle bu hafta gerçekleşecek olan Avrupa Konseyi’nin Türkiye’de demokrasiyi desteklemek üzere somut ve acil tedbirler almasını bekliyoruz” sözlerini dile getirdi.

Ankara - Anka

AB derhal harekete geçmeli

Avrupa Parlamentosu üyesi ve eski Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve diğer 100 kişinin gözaltına alınması, Türkiye’deki demokrasiye ağır bir gölge düşüren ciddi ve benzeri görülmemiş bir olaydır.

Uluslararası toplum ve Avrupa Birliği (AB), antidemokratik bir tırmanışı önlemek üzere derhal harekete geçmelidir” dedi.

Okunma Sayısı: 438
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Hüseyin İlhan

    21.3.2025 09:34:35

    AKP hak,hukuk,adalet ve hürriyet düşmanı olarak bir kez daha tescillendi.Ancaak asıl problemelrden biride bu millete ve vatana dış dünyada itibar kaybettirerek en büyük ihaneti yapmasıdır. Zira bu vatanda NE İSTEDİLERDE VERMEDİK,diyerek milletin hakkını menfaati uğruna peşkeş çeken bir zalim idareci var.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Gazze'deki Filistinlileri tamamen imha etmekle tehdit etti!

Yaş ve kuru ne varsa Kur'ân'da yazılıdır

'AB yolundaki bir ülkede kabul edilemez'

Yavaş: Çözüm parlamenter sistem

Bu dosyalarla Yaradan’ın huzuruna varılmaz

Demokrasiyi tahrip eden hukuksuzluğa büyük tepki

Macaristan'ı 3-1 mağlup ettik

Erzincan-Tercan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

ABD’den İmamoğlu açıklaması: Yorum yapmayacağız

O gün mağdurdun, bugün zalim oldun

Yeni Asya adalet ve hürriyetin sesidir

Üsküdar Üniversitesi’nde Bediüzzaman’ı anma programı

İsrail, Gazze'de yeniden kara işgaline başladı

'İsrail'in Gazze'deki saldırganlığı çok büyük ve korkunç bir suç'

19 şehirde eğitime 1 gün ara verildi

"Zorluklar geliyorsa, o zorlukla beraber bir ferahlık da gelir"

İBB soruşturmasında gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı

Trump, işten çıkardığı binlerce federal çalışanı yeniden görevlerine iade etmeye çalışıyor

İrlanda: Avrupa'nın artık İsrail'in katliamlarına dur demesi gerekiyor

En Çok Okunanlar

Genel

Bu dosyalarla Yaradan’ın huzuruna varılmaz
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Müsbet hareket ve sağduyu
Genel

Demokrasiyi tahrip eden hukuksuzluğa büyük tepki
Ahmet BATTAL

Baş üstü ila gözaltı arası…
Şükrü BULUT

Trump’ın ilk cinayeti
Risale-i Nur'dan

Gel, bugün nevruz-u sultanîdir
İbrahim Günaydın

Babası 40, oğlu 120 yaşında
M. Latif SALİHOĞLU

Ümitlerin dirilişi
Ahmet ÖZDEMİR

İbretli bir kıssamız var

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.