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25 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

ABD - California'daki acil durum devam ediyor

25 Temmuz 2022, Pazartesi 13:27
ABD'nin California eyaleti bu yılın en büyük yangınları ile mücadele ederken itfaiye ekipleri yerleşim alanlarını korumaya çalışıyor.

California Yangından Koruma ve Orman Biriminden yapılan açıklamada, 22 Temmuz Cuma günü Midpines kasabası yakınlarında çıkan Oak yangınını söndürme çalışmalarına helikopterler ve buldozerlerin yanı sıra 2 binden fazla itfaiye görevlisinin katıldığı bildirildi.

Yangın dün itibarıyla 56 kilometrekarelik alana yayıldı.

Eyaletin bu yıl gördüğü en büyük yangın yerleşim alanlarını tehdit etmeye devam ederken bölgede acil durum ilan edildi.

Yosemite Ulusal Parkı'na doğru ilerleyen ve 6 binden fazla kişinin yaşadığı yerleşim alanlarını tehdit eden yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.

AA

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