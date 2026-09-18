Enerji dönüşümünün merkezindeyiz

OYAK Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, Erdemir Romanya tesisini ziyaret etti.

Tesis ziyaretinde çalışanlarla da bir araya gelen Yalçıntaş burada yaptığı konuşmada, dünya enerji dönüşümünün tam merkezinde bulunan elektrik çeliği üretiminin İskenderun’da bulunan İsdemir tesislerinde geliştirdiğini ve Romanya tesislerinde kullanıldığını söyledi. Romanya Erdemir tesisleri elektrik çeliğinde 50 yılı aşkın deneyime sahip ve elektrikli araçlarda kullanılan yeni nesil E-Car çeliklerini Avrupa ve ABD’ye ihraç ediyor. Seyhan Şentürk / Yeni Asya

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