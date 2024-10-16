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16 EKİM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

ABD'de 92 kişi hala kayıp

16 Ekim 2024, Çarşamba 14:16
ABD'de 230'dan fazla kişinin öldüğü Helene Kasırgası'nın vurduğu North Carolina eyaletinde, 92 kişiden hala haber alınamadığı bildirildi.

North Carolina Valisi Roy Cooper, düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 3 hafta önce eyaleti etkileyen Helene Kasırgası'na ilişkin açıklamada bulundu.

Cooper, yerel yetkililer ve Ulusal Muhafızların arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Kasırganın vurduğu eyalette 92 kişinin hala kayıp olduğunu ifade eden Cooper, bu sayının gelecek günlerde artabileceği değerlendirmesinde bulundu.

North Carolina eyaletinde, Helene Kasırgası nedeniyle 100'den fazla kişinin öldüğü değerlendiriliyor.

Helene Kasırgası

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını 26 Eylül'de yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı. Kasırga, kısa sürede Georgia, Virginia, South Carolina, North Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.

Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon ve North Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, Florida ve North Carolina'da "afet durumu" ilan ederek, kasırgadan olumsuz etkilenenler için "federal yardım" talimatı vermişti.

Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde 230'dan fazla kişi ölmüştü.

AA

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