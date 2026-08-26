"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Nepal'de selde ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi - Yüzlerce kişiden haber alınamıyor

26 Ağustos 2026, Çarşamba 17:14
Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde meydana gelen selde ölenlerin sayısının 22'ye yükseldiği, çok sayıda kişiden haber alınamadığı belirtildi.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, dağlık bir bölge olan Rasuwa ve çevre bölgelerde sabah saatlerinde sel meydana geldi.

Selden etkilenen 88 kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaşan yetkililer, ölenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini bildirdi.

Selin, Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim yerlerine ve binalara zarar verdiğini kaydeden yetkililer, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Yüzlerce kişiden haber alınamıyor

Yetkililer, 93'ü Nepalli olmak üzere, Hindistan, ABD, İngiltere ve Malezya'dan turistler dahil toplam 384 kişiden haber alınamadığını belirtti.

Nepal basınında, haber alınamayan kişilerin, Rasuwa'nın sınır komşusu olan Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Kailash Mansarovar bölgesine dini ziyaret amacıyla bölgede oldukları ifadesi yer aldı.

Nepal Polisi ve Silahlı Polis Gücü'ne bağlı 32 güvenlik görevlisinin kayıp olduğunu belirten yetkililer, inşaatı yeni biten bir hidroelektrik projesinde çalışan 60 kişiye de ulaşılamadığını açıkladı.

Yetkililer ayrıca, Timure bölgesinde bulunan gümrük bürosunun 15 çalışanından da haber alınamadığını söyledi.

Kötü hava şartları arama kurtarma çalışmalarına engel oluyor

Yetkililere göre, arama kurtarma çalışmaları Nepal ordusu ve özel şirketlere ait helikopterlerle sürüyor.

Öte yandan olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı helikopterler dönüş yapmak zorunda kalırken bölgeye, ilave helikopterlerin gönderilmesinin zorlaştığı belirtiliyor.

Çin Devlet Başkanı Şi'den tahliye çağrısı

Xinhua ajansının haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Nepal'deki sellerin, Tibet Özerk Bölgesi'nde Gyirong sınır kapısı yakınlarına kadar gelmesi ve sivil kayıplara yol açması üzerine, arama kurtarma çalışmalarına başlanması talimatını verdi.

Şi ayrıca bölge sakinlerinin tahliye edilmesi ve yaralılara tıbbi müdahalede bulunulması konusunda bölge yetkililerini görevlendirdi.

Çin Başbakanı Li Çiang da sellerden etkilenen ve kaybolan kişilerin sayısının derhal tespit edilmesi, bölge yetkilileriyle işbirliği ve iletişimin artırılması talimatını verdi.

Nepal basınındaki haberlere göre selin sebebini araştıran yetkililer, yakınlardaki bir buzul gölünün taşması ihtimali üzerinde duruyor.

AA

Okunma Sayısı: 355
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD’de de vicdan sahipleri var

    Nepal'de selde ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi - Yüzlerce kişiden haber alınamıyor

    "İran'la savaş çok yakında sona erecek"

    'Bitmeyen' hat yapmışlar

    Hakları ödememek için dava bahanesi

    Gıda enflasyonunda en öndeyiz! Fark yüzde 24

    2026-MEB-AGS sonuçları yeniden açıklandı

    Nepal'de sel: İlk belirlemelere göre 7 kişi öldü

    2026-MEB-AGS sonuçlarına ilişkin açıklama

    Yunanistan'da bu yıl Batı Nil virüsü vakaları 2018'deki rekoru aşabilir

    Sosyal medya çocukların psikolojisini bozuyor

    Yangına benzinle koşuyor

    Mesele yalnızca yol yapmak değil ki

    Hürmüz’de 6 ayda 20 denizci öldü

    İran: Tamamen hazırlıklıyız

    Zaferler ayına yakışmıyor - Demokrat Parti Sözcüsü Altıntaş: Bu muamele kabul edilemez

    İsrail, Avrupa Birliği kurumlarına da saldırıyor

    Emekliler ölsün mü?

    Madenciler: Seçim var, hepsi kapımıza gelecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Sosyal medya çocukların psikolojisini bozuyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    2026-MEB-AGS sonuçları yeniden açıklandı
    Genel

    2026-MEB-AGS sonuçlarına ilişkin açıklama
    Genel

    Nepal'de sel: İlk belirlemelere göre 7 kişi öldü
    Genel

    Hakları ödememek için dava bahanesi
    Genel

    Yunanistan'da bu yıl Batı Nil virüsü vakaları 2018'deki rekoru aşabilir
    Genel

    Nepal'de selde ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi - Yüzlerce kişiden haber alınamıyor
    Genel

    Gıda enflasyonunda en öndeyiz! Fark yüzde 24

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.