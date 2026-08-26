Nepal'de sel: İlk belirlemelere göre 7 kişi öldü

Nepal'in Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.
The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, dağlık bir bölge olan Rasuwa'da sabah saatlerinde sel meydana geldi.
En az 25 kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaşan yetkililer, ilk belirlemelere göre selde 7 kişinin öldüğünü bildirdi.
Selin, Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim yerlerine ve binalara zarar verdiğini kaydeden yetkililer, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Yetkililer, 9 polisin yanı sıra Rasuwa'nın sınır komşusu olan Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Kailash Mansarovar bölgesine dini ziyaret düzenleyecek yaklaşık 390 hacıdan da haber alınamadığını belirtti.
AA