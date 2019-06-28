ABD’de gündem Latin Aylan

ABD-Meksika sınırındaki Rio Bravo nehrinde ölen El Salvadorlu Ramirez ve 2 yaşındaki kızı Valeria’nın görüntüsü, akıllara 2015’de Muğla’dan Yunanistan’a geçerken boğularak ölen Aylan bebeği getirdi.

Meksika’da yayın yapan La Jornada gazetesinde çıkan habere göre, El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 2 yaşındaki kızı Valeria, Meksika ile ABD’yi ayıran Rio Bravo Nehri üzerinden ABD’ye geçerken öldü. ABD’nin Meksika sınırında sığınma başvurusu yapmak için bekleyen Oscar Alberto, pazar günü ABD’ye yasa dışı yollardan geçmeye karar verdi. Önce kızıyla nehri geçen Oscar, kızını ABD tarafında bırakarak eşi için geri dönerken, kızının nehre kapıldığını gördü. Kızı Valeria için tekrar geri dönen Oscar, Valeria’ya ulaşmasına rağmen akıntıya kapılarak kızıyla birlikte can verdi. Oscar’ın eşi Tania Vanessa Avalos yakınlarıyla birlikte, iki aydır Puerta Mexico köprüsünde, ABD’den sığınma talep edebilmek için randevu almayı beklediklerini ve Meksika’nın kendilerine insani vize verdiğini belirtti.

‘Çok acı bir durum’

Valeria’nın babasının tişörtü içinde, boynuna sarılmış bir şekilde bulunan cansız bedeni, 2015 yılında Muğla’dan Yunanistan’a şişme botla geçmeye çalışan ve botun alabora olmasıyla ölen Suriyeli Aylan Kurdi’yi hatırlattı. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da, olaya ilişkin, “Bu çok acı bir durum. Her zaman söyledik, ABD ne kadar çok kişiyi reddederse, çölde veya nehri geçerken ölen o kadar kişi olacak.” açıklamasında bulundu. Meksika’nın ABD sınırındaki Matamoros şehrinde, çoğunluğunu Latin Amerikalı düzensiz göçmenlerin oluşturduğu binlerce kişi ABD’li yetkililer tarafından sığınma talebinde bulunmak üzere çağırılmayı bekliyor.

UNICEF’ten tepki

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF), yasa dışı olarak ABD’ye geçmeye çalışırken Meksika sınırındaki Rio Bravo Nehri’nde ölen El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria’nın fotoğrafına ilişkin, “Bu, hepimizi derinden sarsması gereken yürek dağlayıcı bir karedir.” değerlendirmesinde bulundu. UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, yaptığı yazılı açıklamada, “ABD-Meksika sınırındaki göçmen çocukların iyiliği konusunda derin endişe duyuyorum.” ifadelerini kullanarak, zorlu yolları aşarak ABD’de gelen bazı çocukların imkânlardan yoksun merkezlerde tutulduğuna dikkati çekti. ABD’de göçmen çocukların tutulduğu bazı merkezlerdeki kötü şartları “merhametsizce” şeklinde tanımlayan Fore, çocukların güvensiz çevrelerde tutulmasının toksik strese, sağlıkları ve gelişimleri üzerinde onarılamaz zarara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Trump demokratları suçladı

G-20 Zirvesi için Japonya’ya hareketinden önce basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Trump, Amerikan kamuoyunu yoğun şekilde meşgul eden Martinez ailesinin dramı hakkında açıklamalarda bulundu. Söz konusu durumdan ve Martinez ile kızı Valeria’nın boğularak ölmesinden Demokratları sorumlu tutan Trump, kendi yönetiminin masum olduğunu savundu. “Sınırımızda kriz var. Eğer (Demokratlar) ilgili yasayı değiştirirse bu durum hemen çözülebilir. Ben mültecilerle ilgili yasalardaki boşluklara işaret ettim ama onlarsa (Demokratlar) bugün mültecilere insani yardımla uğraşıyorlar.” değerlendirmesini yapan Trump, hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde devam eden çabaların bir noktaya ulaşmasını beklediğini söyledi.

Mültecilere yardıma onay

ABD Senatosu, ülkenin Meksika sınırındaki güvenliğin sağlanması ve orada bekleyen binlerce mülteciye yardım edilmesini öngören 4,5 milyar dolarlık acil yardım paketini onayladı. Başkan Donald Trump’ın sınır güvenliğini artırmak maksadıyla kongreden istediği finansal ödenek için 1.5 milyar dolar ayrılan tasarıda, geri kalan 3 milyar doların sınırda bekletilen on binlerce aile ve çocuğa yardım için harcanacağı belirtildi.